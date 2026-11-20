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Faltan 14. Cristiano Ronaldo sigue la cuenta atrás hacia los mil goles en su carrera profesional.

El delantero portugués del Al-Nassr, campeón de Arabia Saudí, abre el marcador en el minuto 14 en su visita al Al-Ahli, campeón de Asia, en un partido aplazado de la novena jornada de liga.

Alcanza así los 986 goles, ocho de ellos en esta liga, los mismos que el centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders (ex del Milan y del Manchester City), a cinco del máximo goleador: el delantero inglés Ivan Toney (13), que juega precisamente en el Al-Ahli.

En su defensa juegan dos viejos conocidos de la Serie A italiana: el brasileño Roger Ibanez (ex de la Roma y del Atalanta) y el turco Merih Demiral (ex del Atalanta, la Juventus y el Sassuolo).

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Este último marca de cabeza en el minuto 31, pero el VAR llama al árbitro para que revise la jugada a pie de campo y anula el gol por una falta sobre el portero brasileño Bento.

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En el minuto 18, el propio CR7 falla un penalti: el balón golpea el poste y se lamenta por el error.

Al filo del descanso, el Al-Ahli empata gracias a un gran disparo de Galeno (ex del Oporto).

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En la segunda parte, en el minuto 71, Toney culmina la remontada de penalti, concedido tras una revisión a pie de campo solicitada por el VAR por una falta sobre Demiral.

Con el marcador en contra, el entrenador Postecoglou da entrada al francés Kingsley Coman (ex de la Juventus, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain).

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Pero, en el minuto 75, tras un saque de esquina, Ibanez establece el 3-1.

Con esta derrota, el Al-Nassr se queda con 28 puntos (los mismos que el Al-Qadsiah de Mateo Retegui), dos menos que el Al-Hilal, dirigido por el técnico italiano Simone Inzaghi y líder de la clasificación con un partido menos.

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En la próxima jornada de liga, el Al-Nassr visita al Al-Hazem el sábado 28 de noviembre, pero antes (el martes 24 de noviembre) recibe en la Champions League asiática al Al-Sadd de Catar, donde juegan el defensa italiano Alessio Romagnoli (ex de la Lazio y del Milan), el centrocampista croata Marcelo Brozovic (ex del Inter, que se enfrenta a su antiguo equipo) y el delantero brasileño Roberto Firmino (ex del Liverpool).

FICHA DEL PARTIDO EN DIRECTO

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AL-AHLI - AL-NASSR 3-1 (resultado parcial)

GOLEADORES: 14' Cristiano Ronaldo (N), 45' Galeno (A), 71' de penalti Toney (A), 75' Ibanez (A).

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AL-AHLI (4-3-3): Mendy; Baattia, Demiral, Ibanez, Balobaid (46' Al-Hawsawi); Al-Johani, Atangana, Spertsyan (81' Al-Buraikan); Trincao, Toney, Galeno. (Suplentes: Abdo, Abdulrahman, Al-Mutairi, Hamidou, Masoud, Radif, Sulaiman). Entrenador: Pusic.

AL-NASSR (4-2-3-1): Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Aman; Al-Khaibari (72' Coman), Samu Costa; Al-Hamdan, Joao Felix, Angelo (87' Ghareeb); Cristiano Ronaldo. (Suplentes: Al-Alwan, Al-Amri, Al Ghamdi, Al-Najdi, Al-Najei, Al-Nasser, Haqawi). Entrenador: Postecoglou.

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ÁRBITRO: Tello (Argentina).

AMONESTADOS: Spertsyan (A), Balobaid (A), Aman (N), Galeno (A), Al Hamdan (N), Inigo Martinez (N), Simakan (N).

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LA CLASIFICACIÓN

Al-Hilal * 30 puntos

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Al-Qadsiah 28

Al-Nassr 28

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Al-Ahli 24

Al-Ittihad * 24

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Neom 22

Al-Ettifaq 19

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Al-Diriyah 15

Al-Khaleej 15

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Al-Shabab * 14

Al-Kholood * 12

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Al-Riyadh * 12

Al-Fayha 11

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Al-Hazem 10

Al-Faysaly 10

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Al-Fateh 6

Al-Taawon 5

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Abha * 3.

(* un partido menos).

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Los cuatro primeros equipos de la clasificación acceden directamente a la primera fase de la Champions League asiática;

el quinto clasificado accede a la fase de clasificación para la Champions League asiática;

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el sexto clasificado se clasifica para la Champions League asiática 2;

el séptimo clasificado se clasifica para la Gulf Club Champions League;

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los tres últimos equipos de la clasificación descienden a segunda división.

En caso de empate a puntos, cuentan los enfrentamientos directos.