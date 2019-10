No habrá ningún adjetivo antes de dar la noticia. Porque ya no existe ninguno que describa el hambre de Cristiano Ronaldo, que este lunes ha alcanzado la friolera de 700 goles en su carrera.

Tras el gol que había firmado ante Luxemburgo el pasado viernes, el delantero internacional portugués quedaba a solamente uno de una cifra histórica. Y ese tanto llegó este lunes en : sumando las dianas que marcó con su Selección, con el Sporting de Lisboa, con el , con el y con la de Turín , CR7 es ahora CR700.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL RONALDOOOOO😍🔥🔥❤️❤️😍



Ukraine 2-1



