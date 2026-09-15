Informes de prensa portugueses han revelado un giro sorprendente relacionado con el futuro del club saudí Al Nassr, después de señalar la disposición de un consorcio integrado por cinco inversores a presentar una oferta oficial para hacerse con el club mediante su adquisición al Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí.

La mayor sorpresa reside en la identidad de los miembros del consorcio, que incluye al portugués Cristiano Ronaldo, capitán y máximo goleador del Al Nassr, junto a Gerry Cardinale, consejero delegado de RedBird Capital y propietario del Milan italiano, además de los empresarios Ibrahim Al Muhaidib, Mohammed Al Khuraiji y Sharaf Al Hariri.

Según lo publicado por el diario portugués "A Bola", la entrada de Ronaldo en este consorcio podría llevar su relación con el Al Nassr a una etapa completamente nueva, después de haber sido durante los últimos años la imagen más destacada del club dentro y fuera del terreno de juego.

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En caso de que la operación de adquisición tenga éxito, la estrella portuguesa no será solo el capitán del equipo, sino que se convertirá en uno de los inversores del club al que ha estado vinculado desde su llegada a la liga saudí, en un movimiento que podría otorgarle un papel mayor en el diseño del futuro del Al Nassr.

La información apunta a que el consorcio busca presentar una oferta para adquirir el club al Fondo de Inversiones Públicas, que posee una participación mayoritaria en el Al Nassr, con lo que las próximas negociaciones se convertirían en un punto de inflexión en el futuro del club.

100 millones de dólares por cada inversor

A Bola revela que el plan de inversión del consorcio requiere que cada uno de los cinco miembros se comprometa a aportar cerca de 100 millones de dólares, es decir, que el grupo se prepara para reunir un enorme capital con el objetivo de respaldar la operación de adquisición y el futuro del club.

El consorcio incluye, junto a Ronaldo y Cardinale, a tres inversores saudíes: Ibrahim Al Muhaidib, Mohammed Al Khuraiji y Sharaf Al Hariri, lo que otorga al grupo una combinación de experiencia inversora y una relación directa con el mercado deportivo saudí.

Asimismo, la presencia de Gerry Cardinale, que dirige RedBird Capital y es propietario del Milan, añade una dimensión internacional al proyecto, sobre todo porque el empresario estadounidense cuenta con experiencia en la gestión de clubes deportivos y en la inversión en el fútbol.

Reunión decisiva con el Fondo de Inversiones

Según el informe portugués, la operación entra actualmente en una fase delicada, con la disposición de representantes de RedBird y del consorcio a celebrar una reunión con los responsables del Fondo de Inversiones Públicas durante el próximo periodo para discutir la oferta propuesta.

La postura del Fondo de Inversiones Públicas será decisiva a la hora de determinar el destino del proyecto, ya que su aprobación abriría la puerta al traspaso de la propiedad del Al Nassr al consorcio inversor, mientras que el rechazo de la oferta podría llevar a la interrupción de las negociaciones.

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Estas noticias llegan en un momento en el que el Al Nassr atraviesa una etapa distinta a nivel deportivo e inversor, lo que convierte cualquier cambio en la estructura de propiedad del club en un acontecimiento capaz de redefinir los rasgos de la próxima etapa.

Y en caso de que estas negociaciones se transformen en un acuerdo oficial, se tratará de una de las operaciones de adquisición más destacadas en la historia del fútbol saudí, no solo por el valor de la inversión, sino por la presencia de Ronaldo dentro del grupo que aspira a conducir al Al Nassr hacia una nueva etapa.