El cuerpo técnico del Al-Nassr, dirigido por el australiano Ange Postecoglou, dio a conocer el once titular con el que afrontará el duelo ante el Neom esta noche, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, un partido en el que el conjunto blanquiazul buscará llevarse los tres puntos y seguir peleando por el liderato de la clasificación.

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El portugués Cristiano Ronaldo liderará el ataque del Al-Nassr en el duelo frente al Neom, dentro de una batería ofensiva en la que el equipo confía para lograr la victoria, mientras que los locales afrontan el encuentro con grandes aspiraciones de frenar a su rival y sacar un resultado positivo.

El once del Al-Nassr quedó conformado de la siguiente manera:

Portería: Bento Matheus.

Defensa: Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya.

Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Sami Costa.









Todavía hay una preocupación que persigue al australiano Ange Postecoglou, entrenador del Neom, antes del esperado duelo, y es que en el banquillo no figuran los nombres capaces de marcar claramente la diferencia, ya que las alternativas de peso se limitan al iraquí Haidar Abdulkarim y a Sami Al-Najei.

El encuentro reviste gran importancia para ambos equipos ante la lucha por mejorar sus posiciones en la clasificación de la Roshn Saudi League, pues el Al-Nassr aspira a confirmar su capacidad para seguir compitiendo, mientras que el Neom espera aprovechar los factores de campo y afición para lograr un resultado que le dé un fuerte impulso en su andadura en la competición.

El Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Roshn Saudi League con 19 puntos de 8 partidos, tras cosechar 6 victorias, un empate y una derrota, mientras que el Neom se sitúa en el sexto lugar con 16 puntos de 9 partidos, después de ganar 5 duelos, empatar uno y perder 3.