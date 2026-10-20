El Al-Nassr logró el martes por la noche una ajustada victoria en la Saudi Pro League. El equipo de Riad se impuso en casa por 1-0 al Neom SC pese a que Cristiano Ronaldo falló un penalti.

Esta semana también se habla mucho de Ronaldo. El lunes se supo que la Federación Portuguesa de Fútbol le había impuesto una multa de 255 euros y una suspensión de 30 días después de que abandonara enfadado la concentración de Portugal a finales de septiembre.

El martes esperaba cambiar el ambiente en torno a él cuando el Al-Nassr dispuso de un penalti poco antes del descanso. Ronaldo lo lanzó con la esperanza de marcar el gol número 982 de su carrera, pero mandó el balón fuera.

Nada más volver del descanso, Ronaldo tuvo otra ocasión clarísima: el balón llegó de cabeza frente a la portería, pero la estrella portuguesa lo envió por encima del larguero desde unos metros y con la portería vacía.

El Al-Nassr siguió siendo superior y, pasada una hora de juego, encontró por fin la recompensa. João Félix recibió el balón en el borde del área y lo mandó a la parte alta de la red: 1-0.

El Neom no fue capaz de responder. Con esta victoria, el Al-Nassr, tercero en la Saudi Pro League, suma 22 puntos en 9 partidos.

El líder, el Al-Qadsiah, que había ganado antes el martes gracias a un gol de Tijjani Reijnders, tiene tres puntos más, aunque también ha disputado un partido más. El Neom es sexto.