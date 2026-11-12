Cristiano Ronaldo inicia su carrera televisiva: la estrella del Al-Nassr confirma la producción de su primera serie dramática, Day 1s

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Cristiano Ronaldo sigue ampliando su imperio fuera del terreno de juego con el anuncio del inicio de la producción de su primera serie de televisión. El icono portugués se ha asociado con el destacado cineasta británico Matthew Vaughn para crear un drama futbolístico en el que el delantero se interpretará a sí mismo.

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Ronaldo se adentra en la producción televisiva

Ronaldo se adentra en el mundo de la producción televisiva. La exestrella de Portugal ha comenzado oficialmente a trabajar en su primera serie de ficción, un drama futbolístico titulado Day 1s. A sus 41 años, sigue ampliando sus negocios fuera del terreno de juego.

Se ha asociado con el reconocido cineasta británico Matthew Vaughn para cofundar UR Marv Studios, la productora responsable del nuevo proyecto. Ronaldo no solo será productor ejecutivo de la serie, sino que también aparecerá en pantalla. El legendario delantero se interpretará a sí mismo en este esperado drama futbolístico.

La superestrella confirma el inicio del rodaje en las redes sociales

Ronaldo compartió en las redes sociales su entusiasmo por el proyecto con su enorme comunidad de seguidores en todo el mundo. La superestrella confirmó el inicio del rodaje en una publicación dirigida a sus 681 millones de seguidores en Instagram.

«¡Noticias emocionantes! Acaba de comenzar la producción de mi primera serie de televisión, Day 1s. ¡Pronto habrá más novedades!», escribió el delantero. Acompañó el anuncio con varias fotografías tomadas entre bastidores durante el rodaje.

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Entre las imágenes compartidas había una del interior del vestuario del Brentford. Esto apunta a que la próxima serie tendrá como telón de fondo una representación realista del fútbol inglés.

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Un drama de grandes intereses y un reparto estelar

Day 1s promete adentrarse en el lucrativo mundo de los negocios del fútbol moderno, donde hay mucho en juego. La serie sigue la historia ficticia de Stanley Dalton, un agente de futbolistas británico que debe desenvolverse en el intenso entorno de los traspasos de jugadores.

El actor británico Damian Lewis interpreta al protagonista, Dalton. En el reparto también figura el aclamado rapero británico Dave. Ambos aparecen en las primeras fotografías del rodaje compartidas por Ronaldo.

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La serie contará además con otra figura del fútbol, aparte de Ronaldo. Está confirmada la participación de Thierry Henry, exestrella del Arsenal y de Francia, que también se interpretará a sí mismo.

Un imperio que crece fuera del terreno de juego

El rodaje de Day 1s continuará mientras la producción avanza hacia su estreno. Los aficionados esperarán con interés nuevas noticias de UR Marv Studios sobre cuándo llegará la serie a las pantallas.

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Para Ronaldo, este proyecto televisivo representa otro paso importante en su carrera tras su etapa como internacional. Tras haberse retirado recientemente de la selección de Portugal, el futbolista de 41 años está acelerando claramente sus inversiones en la industria del entretenimiento.