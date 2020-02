Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic y 10 curiosidades que debes saber sobre Haaland

Es la sensación del momento. Goles, goles y más goles que lo convierten en el centrodelantero más temido de Europa por estos días. Con sólo 19 años, puede que Erling Haaland no sea tan conocido para la mayoría de los aficionados, por lo que merece la pena repasar 10 curiosidades sobre su carrera e incluso de su personalidad. Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, su cláusula de salida y mucho más...

Haaland podría haber jugado para el equipo nacional inglés: nació en Leeds el 21 de julio de 2000 porque su padre, Alf-Inge Haaland, en ese momento jugaba en el Leeds. De hecho, unos días antes del nacimiento de Erling, su padre había firmado para el . Sin embargo, Haaland hizo su debut con el equipo nacional de Noruega el 5 de septiembre de 2019, jugando un partido contra Malta

Su madre, Gry Marita, fue campeona nacional de heptatlón en Noruega.

Tiene el récord mundial de salto de longitud en parada de niños de cinco años por delante de un finlandés y un estadounidense tal y como recoge el International Age Records. Logró saltar 1,63 metros en 2006 cuando tenía cinco años de edad, una plusmarca que nadie ha batido hasta la fecha.

