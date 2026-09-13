Cristiano Ronaldo ha reaccionado con horror y rabia a las provocaciones dirigidas a Rúben Neves durante el duelo entre Al-Taawoun y Al-Hilal. Los aficionados del equipo local corearon el sábado el nombre del fallecido Diogo Jota, que era un buen amigo del centrocampista de Al-Hilal.

Las dolorosas escenas tuvieron lugar durante el partido que Al-Hilal terminó ganando por un contundente 0-6. Durante una interrupción, aficionados de Al-Taawoun gritaron en varias ocasiones el nombre de Jota hacia Neves, que respondió con un aplauso sarcástico.

Jota falleció a principios de julio de 2025 a los 28 años en un accidente de tráfico sin más vehículos implicados en España. Su hermano menor André Silva, de 25 años, también murió en el accidente. Jota militaba entonces en el Liverpool.

Para Neves, la muerte de Jota fue un golpe especialmente duro. Los dos portugueses jugaron juntos en el Wolverhampton Wanderers y en la selección de Portugal y eran conocidos por ser buenos amigos. Tras la muerte de Jota, además, Neves se tatuó en la pantorrilla una imagen de ambos juntos.

Tras el partido, Neves dejó claro lo mucho que le habían afectado los cánticos. “Solo espero que, después de lo que han hecho, no se pongan a rezar”, dijo el centrocampista, que durante el duelo también pareció hacer gestos de que el comportamiento de los aficionados estaba siendo observado por fuerzas superiores.

Ronaldo, que juega junto a Neves en la selección portuguesa, considera que la Saudi Pro League debe intervenir con dureza. “La competición debe actuar y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados”, escribió en Instagram la estrella de 41 años del Al-Nassr.

“Esto ya no es fútbol y hay que poner límites”, continuó Ronaldo en su duro mensaje. “Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca en un estadio”.







