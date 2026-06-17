Cristiano Ronaldo entra en una lista histórica encabezada por la leyenda de los Faraones

Cristiano Ronaldo hizo historia en el Mundial al ser titular con Portugal contra la República Democrática del Congo este miércoles, en la primera jornada de la fase de grupos de 2026.

Con 41 años y 132 días, se convierte en el cuarto jugador más veterano en disputar un Mundial (incluidos porteros), por detrás del egipcio Essam El-Hadary, que lidera la lista con 45 años y 161 días, el colombiano Faryd Mondragón (43 años y 3 días) y el camerunés Roger Milla (42 años y 39 días), según la red francesa «stats foot».









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En otro orden de cosas, João Neves abrió el marcador para Portugal frente a la República Democrática del Congo con un cabezazo en el minuto 6.

Con 21 años y 8 meses, se convierte en el tercer goleador más joven de Portugal en Mundiales, por detrás de Cristiano Ronaldo (21 años y 4 meses) y Gonçalo Ramos (21 años y 5 meses).

Portugal integra el Grupo 11 del Mundial 2026 con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.







