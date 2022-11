Cristiano Ronaldo en el Manchester United: partidos, goles, asistencias, temporadas, títulos, trofeos y galardones individuales

La etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United ya es historia, y nunca mejor dicho. El conjunto inglés anunció en plena disputa del Mundial de Qatar 2022 el adiós del portugués, que deja el club como uno de los mejores jugadores que han pasado por Old Trafford.

En sus recientes declaraciones en un programa de televisión en donde criticaba la forma de actuar en el club y las decisiones que estaba teniendo el técnico de los 'red devils', Erick Ten Hag, se podía intuir que su etapa estaba acabada y el Manchester United lo hizo oficial definitivamente.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC