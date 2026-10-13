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La larga disputa judicial entre la Juventus y Cristiano Ronaldo ha dado otro giro inesperado, ya que el gigante italiano se niega a aceptar la derrota. Pese a varias resoluciones favorables a la estrella portuguesa, el club ha confirmado que llevará el caso a la máxima instancia judicial de Italia.

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Continúa la batalla por el «documento de Ronaldo»

En el centro de la investigación se encuentra un documento conocido coloquialmente como el «documento de Ronaldo», que salió a la luz durante la investigación Prisma sobre las prácticas financieras del club. La Fiscalía sostuvo que la Juventus había alcanzado acuerdos privados con jugadores para aplazar el pago de sus salarios y que, según se informó, estos no se reflejaron con exactitud en los estados financieros oficiales del club.

La situación se convirtió en un gran escándalo para la Juventus y contribuyó a la posterior dimisión en bloque de su consejo de administración, incluido el expresidente Andrea Agnelli. Las escuchas telefónicas de la investigación complicaron aún más las cosas para el club. En una conversación grabada, el responsable de asuntos jurídicos, Cesare Gabasio, comentó al entonces director deportivo Federico Cherubini que el acuerdo por escrito «en teoría no debería existir», unas palabras que apuntaban al carácter delicado del acuerdo financiero entre el club y su jugador estrella.

Aunque el documento concreto recuperado por las autoridades no llevaba la firma de Ronaldo, la validez jurídica del acuerdo se ha mantenido en los tribunales. El delantero sostuvo que se le había prometido el dinero con independencia de su traspaso, mientras que el club defendió que, al marcharse a la Premier League, había renunciado a determinadas reclamaciones económicas.

Los laudos arbitrales y la batalla judicial en Turín

Tras el hallazgo de las pruebas documentales en el despacho de un abogado en marzo de 2022, Ronaldo inició acciones legales formales contra su antiguo club en septiembre de 2023. Dada la complejidad de la documentación, las dos partes acordaron someterse a un arbitraje para resolver la disputa. En abril de 2024, el tribunal arbitral dictó una resolución que repartía las responsabilidades: la Juventus debía pagar aproximadamente la mitad de la cantidad reclamada inicialmente, un total de 9,8 millones de euros más intereses, en lugar de los 19,5 millones de euros solicitados por el equipo jurídico del jugador.

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El tribunal señaló que, aunque no había pruebas de que la Juventus tuviera intención de defraudar al jugador, la deuda seguía siendo válida según los términos del acuerdo de aplazamiento. No obstante, la resolución también indicó que Ronaldo no había exigido expresamente el pago en el momento preciso de su marcha a Inglaterra. La Juventus impugnó de inmediato el laudo arbitral y llevó la disputa al Tribunal de lo Laboral de Turín. En enero, el juez Gian Luca Robaldo desestimó el recurso del club y reafirmó que debía efectuarse el pago al capitán del Al-Nassr.

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La Juventus no se da por vencida y ha confirmado en su último informe financiero, correspondiente al periodo 2025-26, que ha presentado un último recurso. Según informa La Gazzetta dello Sport, el club declaró: «La decisión se limitó a comprobar la existencia de los defectos formales del laudo denunciados en el escrito de recurso y no es una decisión sobre el fondo del asunto. Por tanto, no supone una modificación de las conclusiones alcanzadas en el laudo». Esto indica que el club considera que el tribunal anterior solo examinó posibles errores de procedimiento, y no los hechos fundamentales del caso.

Las consecuencias económicas para la Juventus

Aunque la batalla judicial sigue acaparando titulares, la Juventus ha tratado de tranquilizar a accionistas y aficionados: el posible pago no desestabilizará las cuentas actuales del club. La directiva ya ha incorporado el coste de la disputa con Ronaldo a ejercicios financieros anteriores, por lo que el resultado de la vista ante el Tribunal Supremo no provocará un déficit repentino.

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El comunicado detalló el calendario del recurso actual: «En cualquier caso, los efectos económico-financieros derivados del laudo ya se reflejan en las cuentas de la Sociedad desde el ejercicio 2023/2024 y, por tanto, no se esperan impactos negativos en el presupuesto actual ni en los futuros. Contra esta sentencia, la Juventus interpuso un recurso de casación, debidamente notificado el 27 de marzo de 2026, y está a la espera de que se fije la fecha de la vista». Este paso procesal representa la última oportunidad para el gigante italiano.

Para Ronaldo, el caso sigue siendo una cuestión de principios y de recuperar una suma considerable de dinero mientras se acerca al final de su carrera de récord en Arabia Saudí. Para la Juventus, representa una sombra persistente de la era Agnelli que la nueva directiva está deseando dejar atrás definitivamente. Aún sin fecha para la vista, ambas partes siguen inmersas en un litigio que ya se prolonga desde hace cuatro años y ha pasado por varias instancias judiciales. Una sentencia definitiva del Tribunal Supremo acabará por cerrar uno de los periodos con más litigios de la historia del club.