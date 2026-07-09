¿Cristiano Ronaldo busca una nueva aventura para olvidar la decepción del Mundial? Para las casas de apuestas, su salida del Al-Nassr ya es más que una idea

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Cristiano Ronaldo, decepción en el Mundial, las casas de apuestas, adiós a Al Nassr, idea

ROMA – La imagen de Cristiano Ronaldo llorando en el campo tras Portugal-España es una de las más impactantes del Mundial: refleja su decepción y el cierre de un ciclo, pues fue su último torneo. A sus 41 años, CR7 cierra un capítulo clave y, para dejar atrás esas lágrimas, podría buscar una nueva aventura: según las cuotas de Planetwin365 y Goldbet, su adiós al Al-Nassr se paga a 7,50 por cada euro apostado.Por ahora no hay prisa, como él mismo reconoció en rueda de prensa. Se habla de la MLS, donde lo han tratado como un rey, y también de un regreso a Europa, quizá a Portugal. Tras batir el récord de ser el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, lo único claro es que la retirada no está en sus planes: «Decidiré yo cuándo parar, no vosotros», recordó en la rueda de prensa. Por ahora, debe secar las lágrimas y, pronto, volverá a empezar, quizá lejos de Arabia.