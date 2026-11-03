Cristiano Ronaldo arremete con dureza contra Erik ten Hag en una sola frase dolorosa

Cristiano Ronaldo ha respondido ante Piers Morgan a las palabras de Erik ten Hag. El director técnico del FC Twente dijo el domingo en Goedemorgen Eredivisie que Ronaldo «no ha sido nada desde su etapa en la Juventus».

Ronaldo y Ten Hag coincidieron en el Manchester United, pero la relación entre ambos no fue buena. Finalmente, el entrenador apartó a Ronaldo de la plantilla y el portugués se marchó al Al-Nassr en invierno.

En una entrevista de dos horas con Piers Morgan, Ronaldo arremetió entonces contra Ten Hag. La estrella portuguesa afirmó que el exentrenador de equipos como el Ajax y el FC Utrecht no lo había tratado bien.

En Goedemorgen Eredivisie de ESPN, volvieron a preguntar a Ten Hag por su etapa en el Manchester United y por su relación con Ronaldo. «Los jugadores querían trabajar para él porque lo admiraban, pero ya no tenía el nivel de la Premier League».

«En realidad, no ha sido nada desde su etapa en la Juventus. El Real Madrid lo vio muy bien. Allí siempre se les ha dado muy bien renovar la plantilla: saben cuándo un jugador ya no tiene el nivel, aunque desde fuera parezca que todavía puede seguir el ritmo».

En el último episodio de Piers Morgans Football Uncensored, el periodista británico afirma que pidió una reacción a Ronaldo. La respuesta de CR7 fue reveladora.

«No creo que merezca que gaste palabras en él», respondió Ronaldo, según Morgan.