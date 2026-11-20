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Cristiano Ronaldo no pudo ayudar al Al-Nassr a sumar puntos en el gran duelo saudí ante el Al-Ahli. El portugués empezó bien con un gol tempranero, pero poco después falló un penalti. El Al-Ahli, dirigido por Marino Pusic, tomó entonces el control y ganó 3-1. Con la derrota, el Al-Nassr se queda en tercera posición, seguido de cerca por el Al-Ahli, que ahora está a solo dos puntos.

Ronaldo fue, como era de esperar, titular con el Al-Nassr y se mediría directamente con Merih Demiral, su excompañero en la Juventus. Pusic alineó como delantero al polémico Ivan Toney .

El partido comenzó bien para el Al-Nassr. Samu Costa presionó con intensidad en el centro del campo y tocó el balón hacia Ronaldo, que tenía muchísimo espacio y marcó a la media vuelta sin armar la pierna: 0-1.

Menos de cinco minutos después, las cosas podrían haber ido aún mejor para el Al-Nassr. Los visitantes dispusieron de un penalti y Ronaldo asumió la responsabilidad, pero estrelló el balón en el poste.

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El fallo le saldría caro al Al-Nassr. En el tiempo añadido de la primera parte, el Al-Ahli empató con un gol espectacular. Toney dejó el balón con delicadeza para Galeno, cuyo potente disparo desde lejos entró por la escuadra.

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En una segunda parte entretenida, Demiral fue derribado torpemente dentro del área a falta de veinte minutos. Tras una revisión del VAR, el Al-Ahli recibió un penalti y Toney lo transformó: 2-1.

El entrenador del Al-Nassr, Ange Postecoglou, intentó cambiar las cosas con la entrada de Kingsley Coman, pero no sirvió de nada. Poco después de su ingreso, Roger Ibañez puso el 3-1 para el Al-Ahli al rematar un córner de Galeno.

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Así, Ronaldo apenas podrá disfrutar del gol número 986 de su carrera. Además, no logró recortar distancias con Toney en la tabla de goleadores: 14 frente a 9.

El internacional neerlandés Tijjani Reijnders ocupa, por cierto, el tercer puesto de la lista con ocho goles. En parte gracias a su productividad, el Al-Qadsiah se encuentra en una meritoria y sorprendente segunda posición en la Saudi Pro League.