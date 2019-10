Cristiano Ronaldo, antes del Juventus - Lokomotiv: "Me duele cuando la gente no dice la verdad"

"Además del fútbol tengo una vida, una familia y niños: todos pueden criticar, no es un problema porque es parte de mi trabajo", dijo el delantero.

Cristiano Ronaldo compareció este lunes en la previa al partido que enfrentará a la el martes con el Lokomotiv de Moscú. En ese sentido, el delantero portugués aseguró que la Vecchia Signora aspira a ganarlo todo este año, al tiempo que quiso dejar atrás el hecho de haber llegado a los 700 goles en su carrera. "Eso ya es pasado", sentenció.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Hemos cambiado para mejor y lo estamos haciendo, estamos contentos con esto. ¿Balón de Oro o Liga de Campeones? Cada año es un desafío no solo para mí sino también para la Juventus, siempre queremos ganarlo todo. Creo que este club debería pensar en grande, sabemos que será difícil, pero todo es posible. El aspecto individual no importa: si ganas premios colectivos, los otros también llegarán", empezó diciendo Cristiano sobre la Juventus de Maurizio Sarri.

Y agregó: "El año pasado tuvimos una temporada fantástica, en esta empezamos bien. Lo más importante en este momento es el partido de mañana, tendremos que jugar lo mejor que podamos. Tenemos un entrenador diferente, nuevos jugadores y un nuevo sistema. Me gusta la forma en que juega el equipo: en cada partidos creamos muchas oportunidades, nos movemos de manera diferente al jugar más hacia adelante. Todavía tenemos cosas que mejorar, pero estamos orgullosos de lo que estamos haciendo hasta ahora".

El artículo sigue a continuación

Sobre la cifra goleadora alcanzada con , señaló: "Los 700 goles son pasado, quiero ir más allá para ayudar al equipo y ganar trofeos. La prioridad es ganar con la Juventus y con mi equipo nacional".

Por otro lado, Ronaldo dijo que le "duele cuando la gente no dice la verdad, a veces incluso la prensa me entristece con cosas que no son ciertas. Además del fútbol tengo una vida, una familia y niños: todos pueden criticar, no es un problema porque es parte de mi trabajo. Me hace feliz ganar y recibir elogios de mis hijos después de un partido".

Cristiano también aseguró que "la edad es sólo un número, pero tener 34, 35 o 36 no necesariamente significa estar en el final de una carrera. Dybala e Higuain son jugadores fantásticos como Bernardeschi y Cuadrado, el entrenador sabe mejor que cualquiera qué es mejor para el equipo y decide en función de eso. No importa con quién juegue, somos un grupo unido y eso es lo que más importa".



Por último, cuestionado sobre por su aporte defensivo al equipo, sentenció: "No es cierto que no ayudo al equipo en defensa, es obvio que si me pidieras que jugara como portero no sabría cómo hacerlo. Tenemos éxito solo porque trabajamos juntos como equipo, este es el punto crucial".