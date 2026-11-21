Compartir Sigue a GOAL en Google

Cristiano Ronaldo se acercó a los 1.000 goles en su carrera, pero falló un penalti y el Al Nassr perdió 3-1 ante el Al Ahli. La estrella portuguesa marcó pronto, antes de errar desde los once metros e Ivan Toney lideró la remontada.

Anuncios

Ronaldo marca, pero el Al Nassr tropieza

Ronaldo dio el viernes otro paso hacia los 1.000 goles en su carrera. Sin embargo, fue una noche muy frustrante para el delantero de 41 años, ya que el Al Nassr perdió 3-1 a domicilio ante su rival de la Liga Profesional Saudí, el Al Ahli .

El veterano delantero adelantó pronto al Al Nassr con una brillante volea al palo largo tras una asistencia de Joao Felix. El gol, marcado en el minuto 15, fue el décimo de la temporada con su club en todas las competiciones.

Pese a ese buen comienzo, el Al Nassr acabó desperdiciando su ventaja inicial. La decepcionante derrota es solo la segunda que sufre en liga esta temporada y le deja tercero en la clasificación de la Liga Profesional Saudí.

Un inusual fallo de Ronaldo desde el punto de penalti

El partido podría haber tomado un rumbo muy distinto si Ronaldo hubiera aprovechado una ocasión inmejorable apenas cuatro minutos después de su primer gol. Nawaf Al-Boushail fue derribado dentro del área y el Al Nassr tuvo una clara oportunidad de ampliar su ventaja al inicio del encuentro.

Anuncios Anuncios

Ronaldo se encargó de lanzar el penalti, pero su disparo se estrelló con fuerza en el poste. Ya ha fallado los dos penaltis que ha lanzado con el Al Nassr esta temporada. Cabe destacar que es la primera vez que falla dos penaltis consecutivos desde su llegada a la Liga Profesional Saudí.

Related Topics

Toney impulsa la brillante remontada del Al Ahli

El Al Ahli aprovechó el fallo justo al borde del descanso. El centrocampista brasileño Galeno empató para el equipo local con un magnífico disparo desde fuera del área que cambió la dinámica del partido.

Los locales tomaron entonces el control absoluto del encuentro en la segunda parte. El internacional inglés Ivan Toney marcó de penalti su 14.º gol de la temporada para adelantar al Al Ahli.

Anuncios

El defensa brasileño Roger Ibanez amplió la ventaja apenas cuatro minutos después y aseguró los tres puntos. La meritoria victoria eleva al Al Ahli a la cuarta posición de la tabla, a solo cuatro puntos del Al Nassr.

El largo camino hacia los mil goles

Pese al decepcionante resultado de su equipo, Ronaldo sigue avanzando sin descanso hacia un hito histórico a nivel individual. Su cuenta oficial asciende ya a 986 goles entre clubes y selección.

Anuncios

Esta cifra incluye un gol discutido que marcó contra el Al Faisaly a finales de octubre. Aunque la Liga Profesional Saudí se lo concedió oficialmente a Ronaldo, el proveedor de estadísticas Opta lo clasificó, no sin polémica, como gol en propia puerta.

Tras su retirada de la selección de Portugal a principios de este mes, el futbolista con más partidos y goles en el fútbol internacional masculino está plenamente centrado en el fútbol de clubes. Intentará resarcirse y acercarse a los 1.000 goles cuando el Al Nassr vuelva a jugar en liga.