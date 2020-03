Cristiano Ronaldo agradece el apoyo de la gente y pide que respeten la privacidad de su madre

Cristiano Ronaldo ha agradecido todos los mensajes de apoyo que recibió de parte de la gente para su madre, quien tuvo que ser ingresada tras sufrir un derrame cerebral sobre la madrugada del martes.

Dolores Aveiro, madre del futbolista de la , debió ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Doctor Nelio de Mendoça, en Funchal ( ) después de sufrir un derrame cerebral.

"Gracias por todos los mensajes de apoyo para mi madre. Actualmente está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo queremos dar las gracias al equipo médico que la cuida y pedir amablemente que tengamos un poco de privacidad en estos momentos", escribió Cristiano en su perfil de Twitter.

Aveiro tuvo que ser operada de urgencia en una intervención que habría salió bien y tras la que está estable y consciente, como señalaban los medios lusos y como confirmaba el propio ex delantero madridista.

