La decisión de Cristiano Ronaldo de poner fin a su carrera internacional no fue del todo sorprendente dentro de los pasillos de la selección portuguesa, después de que nuevos detalles revelaran una fuerte tensión en su relación con el entrenador Jorge Jesus, que llegó hasta el punto de que el capitán del Al-Nassr ignoró las llamadas de su técnico en tres ocasiones antes de anunciar su retirada.

Según una fuente cercana a Jesus al diario saudí " Arriyadiyah ", la disputa entre ambas partes no surgió de un momento a otro, sino que fue escalando durante las reuniones que mantuvieron, después de que Ronaldo se aferrara a su postura de rechazo a la idea de sentarse en el banquillo, en un momento en el que el entrenador se preparaba para reorganizar los roles dentro de la selección, de acuerdo con su visión para la próxima etapa.

La fuente aclaró que Ronaldo no mostró disposición a aceptar un papel distinto al de su posición habitual, ya que insistió durante sus reuniones con Jesus en no participar como suplente de ningún jugador, mientras que el entrenador fue claro respecto a la posibilidad de cambiar la naturaleza del rol de la veterana estrella con el avance de su edad y la evolución de sus opciones tácticas.

La tensión se acentuó después de que Ronaldo se diera cuenta de que Jesus se inclinaba por dar prioridad a Gonçalo Ramos en el puesto de delantero titular, lo que iba a hacer más difícil la tarea del capitán del Al-Nassr de conservar su lugar en el once inicial, y quizás lo dejaría fuera de los planes del entrenador en algunos partidos.

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La fuente reveló que Ronaldo no informó directamente a Jesus de su intención de retirarse del fútbol internacional, pero ignoró las llamadas del entrenador en tres ocasiones, sin responderlas, lo que llevó a este último a prever que el jugador daría este paso, aunque no recibiera una notificación oficial suya sobre la decisión.

Los acontecimientos previos ya habían apuntado a la dificultad del regreso de Ronaldo a la selección en medio de la crisis existente, a pesar del deseo de Jesus de recuperar sus servicios, con su insistencia en las normas y condiciones que había establecido para dirigir al equipo, que estaban en el centro de la disputa entre ambas partes.

Ya habían aparecido indicios del deterioro de la relación entre ambas partes, después de circular informaciones sobre la dificultad del regreso de Ronaldo a las filas de la selección durante el periodo actual, aunque dejando la puerta abierta a alcanzar un entendimiento que ponga fin a la crisis y devuelva al capitán de Portugal al grupo.

Pero el goleador histórico zanjó finalmente su postura, anunciando su retirada internacional el jueves a través de un vídeo que publicó en sus cuentas de las plataformas "Instagram" y "X", poniendo fin a una trayectoria que se extendió durante 23 años con la camiseta de la selección de su país, en los que Portugal vivió uno de los periodos más destacados de su historia.