Cristiano Ronaldo (41) pone fin con efecto inmediato a su carrera internacional con Portugal

Cristiano Ronaldo deja de inmediato la selección de Portugal, según informa el diario portugués O Jogo. Su decisión es definitiva y «está cien por cien tomada».

El miércoles por la noche, MARCA sacó la noticia de que Ronaldo había abandonado la concentración de Portugal en Dinamarca tras una disputa con el seleccionador Jorge Jesus.

Después reaccionó a su marcha a través de Instagram. «Tras la rueda de prensa de la selección nacional y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración del combinado nacional», escribió.

«A su debido tiempo contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me han llevado a dejar la selección nacional, a la que siempre me he entregado por completo».

«Ahora ha llegado el momento de desear mucho éxito a Portugal y a todos mis compañeros, sin excepción», concluyó Ronaldo, que por tanto deja definitivamente la selección.

El jugador, de 41 años, pone fin a su carrera internacional con 234 partidos con Portugal. En ellos marcó 146 goles. Con Ronaldo, Portugal logró ganar la Eurocopa en 2016.