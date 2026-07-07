Cristiano no ganó el Mundial... ¿Acaso decidió ser portugués?

El sueño de Cristiano Ronaldo de ganar el Mundial se esfumó ayer tras caer ante España, en un partido flojo de Portugal.

¿Implica eso un fracaso y le aleja del debate sobre el mejor de la historia?

Juzgarlo por algo que no eligió —ser portugués— resulta injusto.

A lo largo de su carrera, iniciada en Portugal y desarrollada también en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudí, el éxito ha sido su seña de identidad.

A nivel de clubes —donde sí eligió sus destinos— ha alcanzado cifras históricas y conquistado todos los títulos posibles, sobre todo la Liga de Campeones, la competición de clubes más importante del mundo.

Además de ganar la Liga de Campeones, es su máxima estrella: el máximo goleador de la historia y campeón con el Manchester United y el Real Madrid.

Además, es el máximo goleador de la historia del Real Madrid tras nueve temporadas con el equipo blanco y conquistó títulos en Italia. Después se trasladó a Arabia Saudí para afrontar un nuevo reto y abrir una etapa histórica para el fútbol local, donde también ha sumado trofeos a sus 41 años.

Ha triunfado en cada elección y mantenido un nivel excepcional durante más de veinte años, algo que, en la historia, solo ha logrado la leyenda argentina Lionel Messi.

Solo ellos dos han mantenido el máximo nivel durante tanto tiempo, escribiendo una historia difícil de repetir.

Aunque el fútbol tiene muchas leyendas, solo ellos han permanecido en la cima tanto tiempo.

¿Y si Ronaldo hubiera vestido otra camiseta?

En la selección de Portugal, sin embargo, no ha tenido la misma fortuna, como otras leyendas que vistieron camisetas de equipos no favoritos y se quedaron sin títulos mundiales.

Si fuera francés, argentino, alemán, italiano o español, habría sido campeón del mundo, algo que lograron jugadores con carreras mucho más breves.

Las grandes selecciones ganan el Mundial gracias a un sistema sólido y a una cultura de victoria que países como Francia o Argentina ya poseen, mientras que Ronaldo cargaba a su país a cuestas para colocarlo en el mapa del torneo.

Un problema que han sufrido —y seguirán sufriendo— muchos cracks cuyas selecciones no están entre las mejores. En África, por ejemplo, George Weah ni siquiera jugó un Mundial y marcó un gol en cinco partidos de la Copa Africana, pero eso no borra su legado como único africano Balón de Oro. De haber sido brasileño, quizá habría sido campeón del mundo.

Son muchas las estrellas que han brillado con sus clubes y han conquistado títulos, pero que no han logrado nada a nivel internacional por la misma razón.

Portugal antes y con Ronaldo

Aun así, Ronaldo transformó a Portugal con sus goles, su liderazgo y su ambición.

Antes de su llegada, Portugal apenas destacaba: un tercer puesto en el Mundial 1966, tres participaciones mundialistas y tres en la Eurocopa.

Antes de su debut en 2003, Portugal no tenía títulos; desde entonces inició una era sin precedentes.

De hecho, la historia del fútbol luso se divide en dos etapas: la anterior a Ronaldo y la posterior a su llegada.

El equipo, antes casi nunca favorito y con pocas clasificaciones, ganó la Eurocopa 2016 a Francia y la Liga de Naciones en 2019 ante Países Bajos y en 2025 contra España.

Desde su llegada, Portugal no ha faltado a ningún Mundial ni Eurocopa, encadenando seis participaciones consecutivas en ambos torneos.

Ronaldo, con 146 goles en diversas competiciones, ha sido clave para alcanzar esos resultados históricos.

Si no fuera portugués y jugara para otra selección de primer nivel, con esos goles y ese nivel excepcional —que muchos detractores ignoran—, estaría en la lista de campeones del Mundial.

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«Tenemos que disfrutar de lo que queda de la carrera de Cristiano»

Tras su eliminación del Mundial y con su carrera cerca del final, solo le queda alcanzar los 1000 goles. Sus seguidores deben disfrutar de lo que le queda sin culparle por algo que no decidió.

Ronaldo, el máximo goleador de la historia, seguirá siendo una leyenda pese a no ganar un Mundial, y las críticas de quienes lo envidian —ya fracasaron en los campos o no lo vieron en su mejor momento— no afectarán su imagen ante los aficionados, sobre todo los más imparciales.

En definitiva, lo que Cristiano ha dado al fútbol merece que rivales y aficionados le rindan homenaje, igual que a Messi, porque este dúo único nunca se repetirá.