Cristiano, el gran competidor del Real Madrid para fichar a Pogba

Según ‘Tuttosport’, el portugués quiere que el jugador del Manchester United recale en la Juve

La noticia ha causado revuelo en . Y es que el podría haberse topado con un muy serio competidor en el interés por el fichaje de Paul Pogba. Y ese no es otro, nada más ni nada menos, que Cristiano Ronaldo. Según asegura el diario ‘Tuttosport’ italiano en su portada de este domingo, el portugués le habría dicho a la directiva de la que intentara fichar al francés durante este próximo mercado de invierno.

Sabido es que el Real Madrid persigue el fichaje del francés, así como que su entrenador, Zinedine Zidane, ha pedido varias veces su contratación. Sin embargo, el no accede a poner en el mercado al jugador, que ahora mismo está lesionado y no está pudiendo entrar en las alineaciones de los "diablos rojos". Los propietarios del Manchester United ya han dejado claro en varias ocasiones que no dejarán salir a Pogba a cualquier precio, pese a que el deseo del futbolista, desde hace tiempo, es cambiar de aires.

Ahora es la Juve, por petición expresa de Cristiano Ronaldo, la que está dispuesta a hacer un esfuerzo para acometer el fichaje de Pogba, el deseado por Zidane. El equipo italiano aspira a lograr esta curso la Champions y el fichaje de Pogba sería un claro paso al frente en esas aspiraciones. Y en materia de fichajes, Cristiano tiene bastante que decir en "La Vecchia Signora". Ya en su día fue clave, por ejemplo, para arrebatarle al FC el fichaje del holandés De Ligt, al que pidió que jugase en la Juve, logrando el "sí quiero" del holandés

Veremos qué acaba pasando con Pogba, si es que el United decide mover ficha y traspasarlo en este mercado de invierno.