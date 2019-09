Cristiano: Del cariñoso abrazo con Joao Felix a su polémico gesto a la grada

Cristiano Ronaldo volvió a Madrid y lo hizo para enfrentarse al en el estreno de la . El portugués fue abucheado por el público desde el calentamiento hasta el final del partido.

El luso no estuvo tan acertado como en él suele ser y se marchó del Metropolitano sin marcar, pese a protagonizar una jugada estelar en el descuento que acabó con un disparo que salió rozando el palo y haciendo que los aficionados rojiblancos respirasen aliviados.

Pero más allá de su juego hubo dos momentos que no pasaron desapercibidos en su visita al Metropolitano. Uno con Joao Felix y otro con la grada.

Ha dado la vuelta al mundo su charla con Joao Felix y su gesto cariñoso con el ‘7’ del Atlético de Madrid al que muchos ven como sucesor del Juventino. De manera muy paternal, Cristiano dio una palmadita en la cara a un Joao Felix que respondió con signo de aprobación en un gesto que se ha hecho viral.

RT FutbolMuu: Cristiano & Joao Felix.



The master and his student.pic.twitter.com/mOA0DqEwAs