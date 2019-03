Cristiano cree en la remontada ante el Atlético: "Estamos listos para una noche especial"

El delantero portugués de la Juventus espera dar vuelta la eliminatoria de Champions League contra los rojiblancos.

Cristiano Ronaldo confía en remontar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, que venció 2-0 a la Juventus en el partido de ida disputado en la capital española. Así lo hizo saber el propio delantero portugués de la Vecchia Signora en unas declaraciones realizadas para 'Juventus TV', a pocas horas del compromiso del martes en Turín.

Remontar al Atlético: "El equipo confía en hacer un gran partido y yo también. Estamos listos para vivir una noche especial, tanto en el campo como en las gradas".

Atlético de Madrid: "Todos saben que es un equipo fuerte, que defiende muy bien, no corre muchos riesgos y juega al contraataque, pero estamos listos y haremos todo lo posible por ganar".

No esperaban la derrota en Madrid: "Los detalles finos marcan la diferencia. Queremos ganar y clasificarnos para los cuartos de final. El fútbol es así, no esperábamos perder el partido de ida 2-0, pero todo puede pasar, y queremos tener una gran respuesta en casa, frente a nuestros fanáticos".

El artículo sigue a continuación

Temporada: "Estamos teniendo una excelente temporada y ahora tenemos dos objetivos: la Serie A y la Liga de Campeones".

Su rendimiento: "No tengo secretos, solo mi dedicación y mi pasión por este deporte, me encanta jugar al fútbol más que cualquier otra cosa. Me divertí en Portugal, Inglaterra y España y ahora lo estoy haciendo en Italia, para mí es un placer marcar goles y ayudar a mi equipo a ganar, con eso soy feliz".

La afición de la Juventus: "A ellos les digo que piensen en positivo, que creamos. Es posible, pero necesitamos de su ayuda, porque vamos a hacer nuestro trabajo en el terreno de juego y necesitamos su apoyo. ¡Que se preparen para la remontada!".