Cristian Maidana: "Veníamos teniendo un buen nivel en las dos competencias"

El volante argentino de Olimpia cree que el parate del fútbol no le sirve al equipo dirigido por Pedro Troglio.

Olimpia estaba en un buen momento, tanto en el Torneo Clausura como en la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando la pandemia de coronavirus obligó a parar el fútbol. Cristian Maidana lamentó la situación y contó cómo se entrena en su casa.

"Estamos tratando de llevar esta situación con la familia de la mejor manera y entrenando por mi parte en la terraza de mi edificio, se complica para entrenar porque no hay mucho espacio", contó el volante argentino de 33 años.

Y agregó: "Veníamos de tener muchos viajes, estábamos agotados, necesitábamos un descanso pero no de esta magnitud, nunca pensamos que podría ser así, también puede ser malo para nosotros porque veníamos teniendo un buen nivel en las dos competencias que tenemos, esperemos termine pronto, esto viene bien para tener momentos en familia, pero rezando para volver a la actividad".

Además, no quiso opinar sobre la posibilidad de que se cancele el Clausura: "De eso no puedo decir nada hasta que las autoridades de la Liga decidan qué quieren hacer. Yo no puedo opinar mucho respecto a eso porque no sé cómo se manejará, lo que decida la Liga y si los dirigentes se ponen de acuerdo se tomará de la mejor manera".