Cristian Maidana renovará contrato en Olimpia con una rebaja salarial

El volante argentino llegó a un acuerdo con los directivos y aseguró que "lo importante es seguir haciendo historia con este club".

Cristian Maidana confirmó que llegó a un acuerdo con los directivos para renovar su contrato con Olimpia. El volante argentino de 33 años seguirá en el club albo el próximo torneo con una rebaja salarial.

"La charla estuvo, salió buena, quedamos ambas partes conformes, pero no me han llamado más. Estoy esperando nomás cuando se firme para estampar la rúbrica en el contrato. Eso es lo más importante, lo que más me importa a mí, firmar el contrato. Hasta que no se haga uno no está tranquilo, pero tuvimos la charla super buena entre ambas partes y esperemos que esto vuelva a comenzar pronto para estar más tranquilo”, declaró Maidana en diálogo con radio HRN.

Con respecto a la rebaja salarial, agregó: “Estuvimos de acuerdo con las cosas que ellos me propusieron, es mucho menos de lo que cobraba, pero no me importó mucho eso sino que quería seguir en este club, en la institución y así lo hicimos. Estoy bien con lo que me van a dar, nos bajamos bastante pero no pasa nada; lo importante es seguir haciendo historia con este club".

Olimpia está en semifinales de la Champions de Concacaf y Maidana se ilusiona con el título. “Es un anhelo de todos, la verdad que veníamos con ritmo muy bueno, veníamos haciendo las cosas muy bien. Esperemos que esto continúe para seguir dando ese pacito y quedar en la historia. Será muy importante de cara a lo que se viene y por eso estamos en charla continua con los entrenadores. Queremos seguir jugando ese campeonato y es lo que buscamos todos”, afirmó.

“Extraño muchísimo el poder volver, es algo que quiero que llegue ya, espero que sea pronto. Considero que con todo esto que está pasando en el país ya pronto vamos a empezar, ya están iniciando la mayoría de los clubes y ojalá que la vuelta de todos los equipos sea buenísima. Ya me imagino como han de estar los otros jugadores sobre el tema del cobro de salarios; es muy jodido todo lo que está pasando”, cerró.