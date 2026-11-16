Cristian Chivu, técnico del Inter, rechaza con humildad las comparaciones con Jose Mourinho tras ganar el premio al Entrenador del Año de la Serie A

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Cristian Chivu, entrenador del Inter, ha sido reconocido oficialmente como el mejor técnico de Italia al recibir el prestigioso premio Panchina d'Oro de la temporada 2025-26. Pese al galardón, el exdefensa se apresuró a distanciarse de las comparaciones con el legendario Jose Mourinho.

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Chivu mantiene los pies en el suelo pese a ganar la Panchina d'Oro

Chivu se ha consolidado oficialmente como una de las grandes mentes tácticas del fútbol europeo tras conquistar la Panchina d'Oro de la temporada 2025/26. El entrenador del Inter se llevó el máximo galardón con 16 de los 43 votos, por delante de Cesc Fabregas, del Como, y del veterano Gian Piero Gasperini, del Atalanta. Sin embargo, pese a incorporarse a una ilustre lista de ganadores en la que figura Antonio Conte, Chivu se mostró sorprendentemente modesto cuando los periodistas mencionaron a grandes figuras del Inter que le precedieron.

«Pienso en la oportunidad, en el club que confió en mí y en los chicos, y en lo bueno que he hecho durante todos estos años. Intento mantener un nivel alto y un estándar importante para nuestro club y para el fútbol italiano en Europa», dijo Chivu, según recoge TUTTOmercatoWEB. El técnico rumano subrayó la necesidad de estabilidad en el club y señaló que el Inter ha encontrado su ritmo tras años de trabajo. «Pierdes y es una tragedia, ganas y llega la euforia: hay que encontrar el equilibrio. Como club, nosotros lo encontramos hace tiempo», añadió.

Rechaza las comparaciones con Mourinho

La comparación con Mourinho era inevitable por el pasado de Chivu como jugador a las órdenes del técnico portugués durante la histórica campaña del triplete de 2010. Mourinho fue, precisamente, el último entrenador extranjero en ganar la Panchina d'Oro al frente del Inter, pero Chivu insistió en que todavía no se le puede poner a la altura de su antiguo mentor. El técnico del Inter admitió que esas comparaciones le incomodan por la diferencia entre los títulos que ambos han ganado a estas alturas de sus respectivas carreras como entrenadores.

«Que me comparen con Mourinho es demasiado para mí, me incomoda. Él es un grande y yo acabo de empezar. Espero ganar una parte de lo que él ha ganado; sería un hombre feliz y un entrenador más feliz de lo que soy ahora», afirmó Chivu.

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La lucha por el Scudetto

Con el Inter señalado a menudo como claro favorito para ganar la Serie A, le preguntaron a Chivu si el equipo realmente no tiene rival cuando juega a su mejor nivel. El entrenador mostró su rechazo a esas etiquetas y sugirió que convertir las expectativas en resultados está lejos de ser sencillo. Considera que el equipo debe seguir demostrando su valía sobre el terreno de juego en lugar de apoyarse en su reputación como el más fuerte de la competición.

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«No me gustan ciertas etiquetas. Es demasiado fácil hablar de un Inter superfavorito que tiene que ganar. No, el Inter debe hacer lo que siempre ha hecho en los últimos años, con los resultados y la regularidad que ha tenido en Italia y Europa. Pero hay que demostrarlo: del dicho al hecho hay mucho trecho y la línea es muy fina. Todos vemos la diferencia entre perder un partido, que es una tragedia, y ganar dos, cuando llega la euforia. Necesitamos encontrar el equilibrio; como club, nosotros lo encontramos hace tiempo», explicó Chivu.

Centrado en el calendario que viene

Preguntado por los rivales que más teme en la lucha por el Scudetto, Chivu se mantuvo firme e insistió en que su equipo solo debe preocuparse por su propio rendimiento. Descartó tener miedo a otros equipos y se centró en la motivación interna necesaria para mantenerse en lo más alto. Se espera que esta mentalidad acompañe al Inter durante un exigente periodo invernal, con un calendario apretado hasta finales de año.

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«No temo a nadie, no forma parte de mi mentalidad. Debemos fijarnos en nosotros mismos y ser competitivos partido a partido, conscientes de que nadie regala nada. Debemos intentar ofrecer siempre nuestra mejor versión», señaló Chivu. «Espero retomar las cosas donde las dejamos: con buen ritmo, equilibrio, agresividad y calidad. Espero un equipo que intente llevarse la victoria o completar una serie de muchos partidos desde este fin de semana hasta el 22 de diciembre».