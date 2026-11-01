Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha hablado de las dificultades tácticas y los problemas físicos de última hora que perjudicaron el rendimiento de su equipo en el derbi de la Madonnina. Una enfermedad repentina y varios errores defensivos impidieron al Inter mantener su habitual regularidad ante su rival de la ciudad.

Anuncios

Una baja de última hora trastoca los planes tácticos

Los preparativos para el duelo en San Siro estuvieron lejos de ser ideales para el Inter, que tuvo que modificar a toda prisa su once inicial apenas unas horas antes del comienzo. Cristian Chivu reveló que los problemas de salud de varios jugadores importantes trastocaron sus planes. El entrenador se vio obligado a apartarse de su estrategia inicial después de que se considerara que varios futbolistas no estaban en condiciones de salir de inicio en el trascendental encuentro ante el Milan.

«Nos vimos obligados a hacer cambios. Pio no se encontraba bien, Bonny tenía fiebre y tuvimos que improvisar convencidos de que era lo correcto. Nos adaptamos a las urgencias, pero no salió bien. Aun así, no voy a desecharlo todo», declaró el entrenador a Sky Sport Italia.

El problema recurrente de los malos comienzos

Una de las tendencias más preocupantes del Inter esta temporada ha sido su incapacidad para empezar los partidos con la intensidad necesaria. El problema volvió a quedar patente en el derbi, en el que un inicio apagado permitió al Milan tomar la iniciativa. Chivu expresó su frustración ante una situación que se repite y señaló que el equipo no estuvo a la altura de las grandes expectativas que generaba un partido tan importante en el calendario de la Serie A.

«Es una derrota dolorosa. Las expectativas eran distintas, dada la naturaleza de la temporada y la defensa que tenemos que defender. Les regalamos el inicio, pero después reaccionamos y podríamos haber empatado. Sin embargo, antes del descanso les regalamos otro gol. Queríamos hacer más de lo que realmente hicimos y debemos trabajar en nuestros inicios y en la determinación que a veces nos falta», admitió Chivu.

Anuncios Anuncios

Recuperar el hambre tras los éxitos recientes

Más allá de los obstáculos tácticos y físicos, Chivu abordó el reto psicológico de mantener la mentalidad ganadora. Tras los éxitos logrados en las competiciones nacionales, el entrenador cree que a sus jugadores podría estar costándoles encontrar el mismo nivel de motivación que los llevó a lo más alto. Advirtió de que la plantilla no puede vivir de los logros pasados si quiere seguir compitiendo al máximo nivel del fútbol italiano.

Related Topics

«No es fácil jugar cada tres días y tener siempre la misma hambre después de ganar. Tenemos que recuperar esa determinación y esa agresividad. Somos conscientes de que a veces pensamos demasiado en el pasado. Debemos volver a encontrar algo de hambre y garra cuando damos ciertas cosas por sentadas; necesitamos recuperar la concentración y la regularidad para seguir adelante», señaló el técnico del Inter.

La recuperación, prioridad inmediata

El calendario del fútbol actual deja al Inter muy poco tiempo para lamentar la decepción del derbi. Con los partidos sucediéndose a gran velocidad, la prioridad pasa de inmediato por la recuperación física y por corregir los errores defensivos que dejó al descubierto el Milan. Chivu subrayó la necesidad de que sus jugadores reaccionen enseguida para evitar que esta derrota dé paso a una crisis mayor.

Anuncios

«No lo desecho todo porque también pusimos en dificultades al Milan durante largos tramos de la primera parte, cuando aumentamos el ritmo. Sin embargo, tenemos parte de culpa por la actitud y por algunos descuidos defensivos. Debemos pasar página rápidamente porque volvemos a jugar enseguida. No hay tiempo para compadecernos; tenemos que mirar hacia delante y corregir estos errores en los próximos entrenamientos», concluyó.