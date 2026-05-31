Crispó a Lkoora: Mourinho triunfará con el Real Madrid por esta razón

El argentino Hernán Crespo, exjugador de Chelsea e Inter de Milán, elogió a su exentrenador José Mourinho, candidato a regresar al Real Madrid.

Jugó a sus órdenes en el Chelsea (2005) y en el Inter (2008), conquistando la Premier, la Serie A, la Community Shield y la Supercopa de Italia.

En total, jugó 59 partidos con él, marcó 15 goles y dio 6 asistencias.

Sobre la posibilidad de que el técnico del Benfica regrese al Real Madrid la próxima temporada, Crespo destacó su capacidad para triunfar de nuevo con el equipo blanco.

«Mourinho nació para ser campeón; lleva espíritu competitivo y mentalidad ganadora a cualquier lugar», declaró Crespo en una entrevista con Koora que se publicará pronto.

Añadió: «El Real Madrid es un club que siempre impone la máxima presión, y Mourinho entiende a la perfección esta cultura y este tipo de retos. Si se le presenta la oportunidad de volver, el éxito siempre será una posibilidad real para él».

Todos los informes periodísticos apuntan a que Mourinho está a punto de regresar al Real Madrid para una segunda etapa, sucediendo a Álvaro Arbeloa, tras haber dirigido al equipo entre 2010 y 2013.

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