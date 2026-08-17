Crisis prematura antes del inicio de la liga egipcia

El periodista Ahmed Shobeir advirtió sobre la posibilidad de que se produzca una crisis en el Estadio Internacional de El Cairo con el comienzo de la competición de la Liga Premier de Egipto, debido al aumento del número de clubes que disputarán sus partidos en el estadio durante la nueva temporada 2026-2027.

Shobeirexplicó durante su programa radiofónico en On Sport FM que el plan inicial se limitaba a la disputa de los partidos del Al Ahly, el Zamalek y el Zed únicamente en el Estadio de El Cairo, antes de que el Al Ahly Bank y el Modern Sport se sumaran a la lista de clubes que albergan sus encuentros en el estadio, lo que eleva la tasa de uso e incrementa la presión sobre su césped.

Señaló que la empresa responsable de la preparación del estadio solicitó que no se disputaran los partidos de las primeras jornadas en él, y que se le concediera tiempo adicional antes de abrirlo a los clubes a comienzos de septiembre, especialmente con la proximidad de la concentración de la selección de Egipto y la necesidad del cuerpo técnico de realizar los entrenamientos en el campo principal.

Shobeir también habló de la existencia de deudas económicas sin liquidar por parte de algunos clubes, y consideró que la continuidad de la situación actual podría conducir a decisiones sorpresivas, entre ellas el traslado o el aplazamiento de partidos al inicio de la competición.

Shobeir pidió al Ministerio de Juventud y Deporte que intervenga para organizar el uso del Estadio de El Cairo, limitando los partidos a solo tres clubes y obligándolos a abonar por adelantado una parte de las deudas, para evitar cualquier desorden con el arranque de la temporada.

La competición de la Liga de Egipto arranca el próximo 21 de agosto, en medio de la expectación por la decisión de las autoridades competentes sobre la disponibilidad del Estadio de El Cairo y el campo en el que se disputarán los partidos de los clubes previstos para jugar en él.

Lee también: Un paso inesperado: el Chelsea recurre a una figura destacada para acelerar la venta de Enzo Fernández