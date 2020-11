Crisis institucional en Perú: ¿se puede suspender el partido de las Eliminatorias contra Argentina?

A nadie en Perú le interesa demasiado que este lunes Lionel Messi arribará a Lima para el encuentro que la Selección argentina debe disputar el martes contra el seleccionado local por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022. Por estas horas, en el país incaico está en juego algo mucho más importante que cualquier partido que pueda disputar el equipo de Ricardo Gareca: la democracia nacional está en jaque luego del golpe de Estado parlamentario que destituyó al presidente Martín Vizcarra el pasado jueves 12.

El pueblo peruano salió masivamente a manifestarse en las calles luego de la maniobra que quitó del poder al mandatario constitucional, bajo el argumento de una supuesta "incapacidad moral" para ejercer el cargo, y designó en su reemplazo a Manuel Merino, hasta ese momento presidente del Congreso, cuando faltaban apenas cinco meses para las elecciones, previstas para el 11 de abril del año próximo.

Las protestas, que se sucedieron (y suceden) a lo largo y ancho de todo el país, fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad: este sábado, dos personas fueron asesinadas por la policía y centenares resultaron heridas, al tiempo que hay múltiples denuncias de desaparición de manifestantes. Ante este hecho, la mayoría de los ministros designados por el nuevo gobierno decidieron dimitir y el Congreso reclamó también la renuncia de Merino, que finalmente se produjo este domingo en horas del mediodía. Si no se iba por su cuenta, iba a ser destituido.

En este contexto, el partido de este martes entre el equipo de Gareca y se cubrió de dudas. Mientras el hashtag #QueNoJuegueLaSelección se volvía tendencia nacional en Twitter -y contaba con el apoyo de diferentes dirigentes políticos-, medios peruanos aseguraban que CONMEBOL y la Federación local se encontraban en contacto para evaluar si estaban dadas las garantías para la disputa del encuentro. Una versión, incluso, aseguró que existía la posibilidad de mudar el partido a otro país.

