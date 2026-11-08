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El Manchester United ha caído oficialmente a su peor situación en cuatro décadas tras entrar este sábado en la zona de descenso de la Premier League. Un resultado sorprendente en otro partido de la competición deja al equipo de Michael Carrick ante la posibilidad muy real de ocupar el último puesto de la tabla cuando comience su próximo encuentro.

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En puestos de descenso

La sorprendente victoria del Nottingham Forest por 3-1 ante el Manchester City metió al Manchester United entre los tres últimos clasificados. Aunque el resultado supuso la tercera derrota liguera consecutiva del City, fue en Old Trafford donde más se notaron sus consecuencias. Por primera vez desde noviembre de 1986, el United ocupa un puesto de descenso tras haber disputado al menos nueve partidos.

En aquella aciaga campaña de 1986, el club era 21.º después de 15 jornadas. La mala racha le costó el puesto a Ron Atkinson y abrió el camino a la llegada de Sir Alex Ferguson. Ahora, con Carrick al frente, el club ha firmado su peor inicio de la era de la Premier League, en una crisis que no se veía desde hace 40 años.

Se agrava la crisis en la liga

La situación podría empeorar incluso antes de que el United salte al campo el domingo. Si el Sunderland derrota al Chelsea y el Crystal Palace suma al menos un punto ante el Liverpool en Selhurst Park, el equipo de Carrick caerá al último puesto de la tabla.

El United busca desesperadamente darle la vuelta a su situación en la liga. No gana un partido liguero desde que se impuso por 5-2 en casa al recién ascendido Ipswich Town el 30 de agosto.

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La continuidad de Carrick se ha visto seriamente cuestionada durante esta pésima racha. Aunque la remontada por 3-2 ante la Roma en la Champions League el martes dio un respiro al técnico de 45 años, su futuro a largo plazo sigue siendo incierto. Una mala actuación frente al Aston Villa de Unai Emery podría acabar obligando a la directiva a cambiar de entrenador.

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Carrick exige una reacción

En declaraciones realizadas el viernes, Carrick aseguró que la victoria europea ante la Roma había mejorado el ánimo del equipo. Insistió en que la plantilla tiene la calidad necesaria para salir de su situación actual, aunque sus últimos resultados en la liga indiquen lo contrario.

«Obviamente, es una reacción positiva», explicó Carrick. «Pero, insisto, no es que de repente nos estemos dejando llevar por el entusiasmo. He visto lo suficiente de los jugadores. Sé de lo que somos capaces».

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El entrenador mantiene que su equipo conserva la calidad necesaria. «Sabéis de lo que somos capaces como equipo. Lo hemos demostrado a lo largo del tiempo», añadió. «Últimamente no lo hemos demostrado lo suficiente, pero sabemos que esa capacidad está ahí. Los chicos han entrenado muy bien. No lo digo por decir».

Un duelo decisivo en Old Trafford

El United recibirá al Aston Villa en Old Trafford sabiendo que debe reaccionar de inmediato. El equipo de Emery supone un desafío formidable y el cuestionado técnico del United se juega mucho.

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Cualquier resultado que no sea una victoria agravará la crisis y podría poner fin a la etapa de Carrick. El Manchester United debe trasladar a la liga la capacidad de reacción que mostró entre semana en Europa y convertirla en puntos, o corre el riesgo de afianzarse en plena lucha por evitar el descenso.