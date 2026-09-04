Paris Saint-Germain tampoco logró en su tercer partido de liga sumar su primera victoria de la temporada. En su propio Parque de los Príncipes, el vigente campeón de la Champions League cayó sorprendentemente por 1-2 ante el AS Monaco. El exajacied Stanis Idumbo fue el autor del gol de la victoria a un cuarto de hora del final.

El PSG comenzó el partido con una noticia magnífica para los aficionados, al anunciar justo antes del pitido inicial las renovaciones de contrato de cinco jugadores y de Luis Enrique (hasta mediados de 2031). João Neves (2031), Willian Pacho (2031), Senny Mayulu (2031), Lucas Beraldo (2031) y Fabián Ruiz (2028) seguirán vinculados al club parisino, al igual que su entrenador.

En lo deportivo, esta temporada está siendo de todo menos sencilla para el PSG. El conjunto de la capital perdió la batalla por la Supercopa de Francia ante el RC Lens y tampoco ganó en sus primeros duelos ligueros, frente al Stade Rennes (2-2) y el Lille OSC (2-2). El viernes, el equipo de Enrique buscaba resarcirse.

El inicio del PSG también fue prometedor, con grandes ocasiones para Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué. Al final, no fue un atacante, sino un defensa, quien abrió el marcador. Marquinhos cabeceó a la red, tras un bote, un centro de Kvaratskhelia: 1-0.

El PSG, donde entre otros Mika Godts, Ousmane Dembélé y Ferran Torres empezaron en el banquillo, se metió en problemas tras el descanso. Seis minutos después de entrar al campo, el ex del PSV Jordan Teze tuvo una enorme participación en el empate al colocar su centro perfecto en la cabeza de Nazinho: 1-1.

La situación fue de mal en peor para el PSG. A un cuarto de hora del final, Idumbo se marchó de su marcador directo antes de sorprender al guardameta Matvey Safonov en el primer palo: 1-2.

El PSG, pese a las entradas de Ferran (63'), Godts (68') y Dembélé (68'), ya no logró marcar y se queda así, tras tres partidos, con la cifra casi irreal de dos puntos. Entre semana recibirá al Slovan Bratislava en la Champions League. El domingo llegará después el partido a domicilio contra el Stade Brest.



