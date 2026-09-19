Kamil Grabara ha sufrido un duro revés. Dos días después de su debut con la Juventus en la Europa League ante el NEC, el guardameta polaco se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Grabara vivió un verano magnífico al dar un gran salto pese al descenso de la Bundesliga con el VfL Wolfsburg gracias a su traspaso a la Juventus. El club lo incorporó como cedido con opción de compra y como segunda opción por detrás de Guglielmo Vicario.

Grabara tuvo que esperar un poco para debutar, pero ante el NEC recibió su oportunidad y la aprovechó con ambas manos. Con su preciso pase por dentro encontró a Nico González, que puso el 1-0 en el marcador.

La Juventus acabó ganando con claridad por 5-0 al conjunto de Nimega. Con su portería a cero ya en el bolsillo, el sábado todo salió completamente mal para Grabara en el campo de entrenamiento de la Vecchia Signora .

El portero sufrió una lesión de rodilla y las pruebas revelaron que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. «El jugador se someterá en los próximos días a una consulta ortopédica para determinar el plan de tratamiento», comunicó la Juventus.

Así las cosas, el entrenador Luciano Spalletti tiene un problema. Por detrás de Vicario, ahora solo cuenta con Carlo Pinsoglio, de 36 años, como alternativa. El guardameta suplente lleva muchos años vinculado a la Juventus, con la que hasta la fecha ha disputado seis partidos.

La Juventus no está teniendo precisamente suerte esta temporada en el plano médico. Anteriormente, Kenan Yildiz (pie), Khéphren Thuram (rodilla), Manuel Locatelli (rodilla), Jeff Ekhator (isquiotibiales), Juan Cabal (músculo) y Jérémie Boga (isquiotibiales) ya se vieron afectados por lesiones.