En un giro sorprendente que ha proyectado su sombra sobre la competición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, rompió su silencio para revelar los entresijos de la inesperada decisión de aplazar el encuentro entre el Al Nassr y el Al Wasl emiratí, afirmando que el asunto ha quedado en manos de los comités competentes.

La dirección de competiciones de la confederación continental había provocado una sorpresa de gran calibre al anunciar la reprogramación del partido que estaba previsto que enfrentara al Al Nassr con su visitante, el Al Wasl, este lunes en el estadio "Al Awwal Park", dentro de la tercera jornada del grupo del Oeste, y que su nueva fecha se anunciaría más adelante.

Al Khalifa: seguimos todos los detalles

En declaraciones exclusivas al diario saudí "Arriyadiyah", el presidente de la Confederación Asiática aclaró que los comités competentes siguen aún las novedades de la decisión y estudian sus pormenores con precisión.

Al Khalifa afirmó: "Los comités competentes de la Confederación Asiática siguen todos los detalles y estudian todos los asuntos y pormenores por completo, y el asunto no se limita únicamente a la presidencia de la confederación".

Próximos partidos ALN AFC Liga de Campeones 14:15 ALW

Y añadió: "Seguimos todos los asuntos y novedades en coordinación con la Federación Saudí de Fútbol, y en el momento oportuno se anunciará todo a través del sistema".

Firme respuesta saudí y pleno apoyo al Al Nassr

Nada más conocerse la decisión continental, la Federación Saudí de Fútbol se apresuró a emitir un contundente comunicado en el que afirmó que los preparativos para acoger el partido ya se habían completado al 100 %, recalcando su disposición a brindar su pleno apoyo y respaldo en cualquier medida reglamentaria que adopten los clubes saudíes para salvaguardar sus derechos.

El comunicado aclaró que la federación completó todos los procedimientos y preparativos necesarios para recibir a la delegación del Al Wasl, en plena coordinación con el club Al Nassr y las entidades pertinentes, lo que incluyó la emisión de los permisos de vuelo, la provisión de todos los requisitos organizativos y logísticos, y la notificación a la Confederación Asiática de ello mediante comunicaciones oficiales, además de la coordinación con la Federación Emiratí y el club Al Wasl y su notificación de que los preparativos se habían completado y de que estaba todo listo para recibir a la delegación.

El comunicado reveló un punto decisivo que confirma la plena disposición: la llegada a Riad del observador del partido y del cuerpo arbitral encargado de dirigirlo con anterioridad, en preparación para disputar el partido en la fecha fijada.

La Federación Saudí concluyó su comunicado reafirmando su pleno apoyo al club Al Nassr y a todos los clubes saudíes que participan en las competiciones exteriores, así como su disposición a brindar toda clase de apoyo y respaldo en cualquier medida reglamentaria para salvaguardar los derechos.



