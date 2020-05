Crisanto no descarta salir de Motagua para jugar en Olimpia

El lateral llamó la atención de todos al confesar que podría verstir la camiseta del máximo rival de los Azules.

Félix Crisanto terminó su contrato con Motagua al dar por cancelado el torneo Clausura 2020 y espera por una renovación, pero además abrió una puerta para cruzar la vereda y vestir los colores de Olimpia.

"Estoy abierto a hablar con la directiva de Motagua y ver si logramos un acuerdo, sino, escuchar ofertas, pero primeramente Dios pueda seguir en el club", arrancó el lateral izquierdo en declaraciones a SB Deportes HN.

No obstante, reconoció que hubo contactos con la gente de Olimpia "cuando estaba en Victoria y aún estando en Motagua tuve una comunicación, pero no fue mucho porque tenía contrato. Ahora sin contrato estoy abierto a cualquier propuesta que me tengan o cualquier llamada estoy dispuesto a escuchar".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Cristanto, de 29 años, reforzó su idea: "Nunca he dicho que no voy a jugar en Olimpia o en cualquier otro club en Honduras, uno debe ser profesional y si se da la oportunidad de vestir la camisa de Olimpia, lo hago con mucho gusto".