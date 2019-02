Crisanto dio la cara luego de una nueva derrota de Motagua

El entrenador Diego Vázquez no fue a la conferencia de prensa y sólo el experimentado defensor habló tras caer frente a Marathon.

Motagua cayó en casa de Marathon por la mínima, luego de la derrota en la fecha pasada con Platense, que pone al vigente campeón en la mira por sus resultados y el juego mostrado en cancha. Ese malestar lo evidencian los protagonistas, que prácticamente no ofrecieron declaraciones luego del partido en el Yankel Rosenthal.

La única excepción fue el lateral derecho Wilmer Crisanto, que quiso transmitir confianza. “Si hay algo que nos ha caracterizado es que siempre hemos estado contra la marea y se viene la alegría; estábamos desesperados y ansiosos, ya dos partidos con el marcador en contra y no pudimos remar contra eso”, declaró a los medios en el campo de juego.

La racha de dos derrotas en fila “es una costumbre que no hemos tenido, pero tampoco es que no podemos perder, duele porque no estamos acostumbrados, este es un equipo grande", recalcó Crisanto. Y añadió: "aquí no hay crisis”.

El defensor, de 29 años, finalmente fue la única palabra que se escuchó en Motagua. El entrenador argentino Diego Vázquez no se presentó a la conferencia de prensa, al igual que los integrantes de su cuerpo técnico.