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Sam Vreeswijk

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«Creo que Ruben van Bommel ni siquiera debería haber visto la tarjeta amarilla contra el Ajax»

Ajax vs PSV Eindhoven
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R. van Bommel
A. Bouwman

Johan Derksen considera justo que Ruben van Bommel no recibiera tarjeta roja por el incidente en el que chocó con dureza con Aaron Bouwman durante el Ajax - PSV. Es más: según Derksen, ni siquiera hubo falta. Así lo cuenta en Saludos desde Grolloo.

«Esta semana me he sentido bastante molesto y sorprendido por las historias histéricas que surgieron sobre el choque entre el jugador del PSV Van Bommel y Bouwman, del Ajax», arranca Derksen en el pódcast. «Toda Holanda dice que era roja».

«Incluso vi términos como “intento de asesinato”. Se habló de escándalo y todo el mundo estaba indignado. Pero yo consideré que ni siquiera era tarjeta amarilla. Fue un choque típico que se da en un deporte de contacto».

«Ambos jugadores estaban centrados en el balón, fueron conscientemente a por el balón y se encontraron en el centro del campo de manera completamente fortuita, sin poder ya esquivarse. Nadie tuvo la culpa. Fue muy desagradable de ver, pero no se le puede reprochar absolutamente nada a Van Bommel, porque no vio a ese jugador. Y Bouwman tampoco lo vio a él. Eso pasa en el fútbol».

Según Derksen, Van Bommel vio a Bouwman en el último momento. «Y entonces metió el hombro para protegerse. Y Bouwman no lo vio llegar en absoluto».

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«Es muy triste y además tuvo muy mala pinta, pero no fue falta. Fue un choque fortuito que se da en cualquier deporte de contacto. Ese árbitro, Van der Eijk, tomó una decisión excelente».

«Entonces me parece un poco barato que el jefe de los árbitros de Zeist tenga esta mañana un gran artículo en De Telegraaf diciendo que sí era roja y que en realidad fue un gran error de ese árbitro. No es así. Solo los profanos llegan a esa conclusión. Si tú mismo has jugado al fútbol, entiendes cómo puede producirse algo así. En toda la situación no he podido encontrar ni una sola falta», concluye Derksen.

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