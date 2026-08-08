La búsqueda de un nuevo seleccionador para la selección neerlandesa sigue acaparando la atención. Arnold Bruggink espera que la KNVB aparezca con un nombre extranjero y sorprendente, según contó este sábado en la VriendenLoterij Eretribune de ESPN.

Ya ha pasado un mes desde que Ronald Koeman anunció que dejaba de ser seleccionador. Entretanto, Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, todavía no ha nombrado a un sucesor.

«Me parece que está tardando demasiado», afirmó Ronald Waterreus. «Cualquier próximo seleccionador nuestro sabrá que nunca fue la primera opción y que en realidad va a echar un poco en falta el respaldo de la dirección técnica de la federación. Porque, de lo contrario, ya lo habrían nombrado mucho antes».

«Todo el mundo sabía que Ronald Koeman iba a dejarlo. No hay nadie en este estudio que pensara que Koeman seguiría después del Mundial. Así que ya se podría haber hecho algo de trabajo previo un poco antes para ver quién podría ser un candidato adecuado».

Actualmente, sobre todo se mencionan dos nombres como opciones: Michael Reiziger y Louis van Gaal. «Eso no va a pasar», cree Bruggink. «No me lo creo en absoluto. Lo que sí me parece muy fuerte de él (De Jong, red.) es que no tiene ni una sola línea con la prensa. Eso se demuestra en todo. No se filtra nada».

«Creo que va a aparecer con un extranjero que nadie espera. Pero de verdad no sabría decirte quién. ¿No da claramente esa impresión? Porque no se oye nada».

Waterreus respondió a eso: «Por cierto, eso sí me parece muy fuerte: no se oye nada. Así tampoco puede haber ruido en la línea. Hay que darles la oportunidad de que aparezcan con algo. Y quien venga merece todo el mérito que podamos darle».

«El hecho de que no se filtre nada podría significar que dentro de poco aparezcan con una gran sorpresa y que todos nos quedemos boquiabiertos y digamos: oh, shit, en eso todavía no habíamos pensado», concluyó Waterreus.