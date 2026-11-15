«Creo que mis números no están mal»: Declan Rice responde a Graeme Souness después de que la leyenda del Liverpool acuse a la estrella del Arsenal de «hacer trampas»

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Declan Rice ha respondido a Graeme Souness después de que la leyenda del Liverpool lo acusara públicamente de «hacer trampas» por retrasar su posición hasta la defensa en el Arsenal. El centrocampista inglés señaló sus goles y asistencias desde que fichó por el Arsenal, puso a Harry Kane como prueba de que el fútbol ha cambiado y aseguró que aun así le daría la mano a uno de sus críticos más duros.

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Souness cuestiona el papel de Rice en el centro del campo

Rice ha respondido a Souness después de que el excapitán y exentrenador del Liverpool afirmara que pasa demasiado tiempo junto a sus defensas. Según informó el Liverpool Echo, Souness ha exigido en repetidas ocasiones más al jugador del Arsenal y declaró: «Creo que quizá sea defensa central. Está siempre atrás. Eso es hacer trampas. Es una forma de jugar en el centro del campo propia de un viejo».

Rice se ha convertido en uno de los centrocampistas más destacados de Inglaterra desde que llegó procedente del West Ham por 100 millones de libras hace tres años. Ayudó al Arsenal a ganar la Premier League la temporada pasada, antes de que el equipo perdiera la final de la Champions League.

Rice responde con sus cifras

En lugar de contraatacar, Rice señaló sus cifras en el Arsenal, con el que ha marcado 22 goles y repartido 36 asistencias en 173 partidos. «Para ser defensa central, creo que mis números no están mal», dijo. «Mis cifras desde que llegué al Arsenal hablan por sí solas.

»Creo que he dado muchas asistencias y marcado muchos goles. Para ser un defensa central de primer nivel que consigue esas cifras, estoy encantado. Mira, Graeme tiene su opinión. Creo que probablemente la tiene desde mi etapa en el West Ham, si te soy sincero. Pero son cosas que pasan. Como exprofesional, vas a tener una opinión sobre las cosas».

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Rice no guarda rencor a la leyenda del Liverpool

Souness ganó 12 títulos importantes como centrocampista del Liverpool entre 1978 y 1984 y desde entonces se ha labrado una reputación como comentarista que dice lo que piensa, pero Rice insistió en que no hay animadversión. «He visto lo que opina. No puedo cambiar su opinión. Solo puedo hacer lo que hago: salir al campo, rendir, jugar bien y no prestar atención al ruido. No puedo decir mucho porque jugó mucho antes de mi época. No llegué a ver realmente a Graeme como jugador.

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»Obviamente, lo conozco como comentarista. Así que estoy seguro de que, si lo conociera en persona, no habría ninguna falta de respeto. Le daría la mano. Hablaría con él. Sí, no importa. Al fin y al cabo, es una opinión. Es fútbol».

El ejemplo de Kane y la prueba de Inglaterra ante España

Rice también recurrió al ejemplo de Kane para defender su posición en el campo. «Mira, si hablamos, como has dicho, de la posición y del fútbol de viejos, fíjate en Harry Kane. Nos enfrentamos a él hace poco, contra el Bayern de Múnich, y bajó junto a los defensas centrales entre 20 y 30 veces durante el partido para recibir el balón. El fútbol es diferente ahora».

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Rice espera volver a responder a su crítico sobre el césped cuando Inglaterra se enfrente a España en el partido decisivo de la Liga de Naciones del domingo en Madrid.