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Kai Havertz ha respaldado con sus palabras a Florian Wirtz, jugador del Liverpool y compañero suyo en la selección alemana.

«Ya sé cómo informa a veces la prensa inglesa», declaró Havertz en Sky. «Creo que esta temporada también está jugando muy, muy bien al fútbol», añadió sobre Wirtz, que ha recibido a menudo duras críticas en Inglaterra desde su traspaso del Bayer Leverkusen al Liverpool por 125 millones de euros en el verano de 2025.

«Está integrado en el juego, crea ocasiones para sus compañeros y también genera peligro», enumeró Havertz entre las cualidades del jugador de 23 años, que esta temporada suma dos goles y cinco asistencias con los Reds en todas las competiciones. «En el último año y medio le he visto jugar muchos, muchos buenos partidos. Para mí es uno de los mejores jugadores con los que he jugado», afirmó Havertz, que, al igual que Wirtz, también pasó por el Leverkusen.

Havertz solo encuentra una explicación a las críticas recurrentes a Wirtz: «Vivimos en un mundo en el que mucha, mucha gente ni siquiera ve los partidos, pero luego entra en la aplicación y ve: “Ni gol ni asistencia; entonces habrá jugado mal”», dijo. Tampoco entiende en absoluto a quienes ya han pedido al Liverpool que se desprenda de Wirtz: «Sin duda seguirá su camino y se convertirá en un grandísimo jugador para el Liverpool», aseguró Havertz.

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El propio Havertz se ha consolidado como una pieza fija en el ataque del Arsenal. Esta temporada suma cuatro goles y una asistencia en 15 partidos oficiales con el campeón de Inglaterra, que vuelve a liderar con autoridad la tabla de la Premier League.