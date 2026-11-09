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Roberto Mancini va en serio a por Nicolo Tresoldi y corteja abiertamente al goleador de la sub-21. Tras Matteo Palma, el DFB se expone a otra dolorosa marcha a Italia.

En un encuentro con los medios en el centro de la federación en Coverciano, el seleccionador italiano dejó claras sus intenciones: no solo él habló directamente con Tresoldi, sino que Claudio Ranieri también participó en las conversaciones. La cúpula del fútbol italiano apuesta fuerte por el delantero de 22 años del FC Brujas y quiere cerrar su incorporación.

«He hablado con Tresoldi y Ranieri también ha hablado con él», dijo Mancini, antes de añadir: «Creo que debe sentir el deseo de jugar con Italia. Nació en Italia, igual que su padre, que fue campeón de Europa con la sub-21. Creo que existe la posibilidad de que elija a la Azzurra». Mancini agregó: «Sabe que puede ser un jugador importante para nosotros».

Para el DFB, sin embargo, el caso se está convirtiendo en un asunto delicado. Tresoldi pasó por las categorías inferiores de Alemania y, desde su fichaje por un club belga procedente del Hannover 96, ha dado que hablar por su rendimiento. En Brujas se consolidó rápidamente como un jugador importante y despertó el interés de clubes internacionales.

Getty Images

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El DFB también corteja a Nicolo Tresoldi: la decisión llegará en el verano de 2027

El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, también se ha interesado por Tresoldi y ya ha hablado personalmente con él para intentar que el talento ofensivo se decante por Alemania. El jugador de 22 años, sin embargo, sigue aplazando su decisión definitiva sobre a qué selección absoluta representará.

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«Mi corazón está un poco al 50 % entre Italia y Alemania», dijo el delantero en septiembre. Tresoldi quiere seguir jugando con la selección del DFB hasta la Eurocopa sub-21 del verano de 2027 y tomar la decisión definitiva solo después.

Los responsables del DFB comprobaron hace apenas unos días que la federación italiana está dispuesta a buscar jugadores entre los talentos del fútbol alemán y es capaz de atraerlos. El central Matteo Palma, del Udinese Calcio, que antes había pasado por las selecciones alemanas sub-16 y sub-17, dio la espalda a Alemania y se decantó por la Squadra Azzurra.

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Mancini convocó de inmediato al jugador de 18 años para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Francia, el 12 de noviembre, y Bélgica, el 15 de noviembre.