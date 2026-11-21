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¿Por qué hablan los dirigentes del Bayern con tanta contundencia sobre el caso de Jamal Musiala? Dietmar Hamann tiene una teoría.

Didi Hamann cree posible que el Bayern de Múnich sepa sobre el caso de Jamal Musiala más de lo que se ha hecho público hasta ahora.

«Supongo que quizá exista un cuadro clínico que el público todavía desconoce, pero que el Bayern sí conoce», dijo el exinternacional alemán en Sky antes de los partidos de la Bundesliga del sábado.

El expresidente de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge , había llamado la atención el viernes, inmediatamente después del empate 1-1 del club más laureado de Alemania ante el 1. FC Colonia , con unas declaraciones contundentes sobre el caso Musiala . Rummenigge fue incluso más explícito que Uli Hoeneß o Jan-Christian Dreesen .

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«Se sabe que tiene un problema de salud. Y se sabe que tiene un contrato que incluye cantidades muy elevadas», explicó Rummenigge, respaldando así las preocupaciones expresadas por quienes habían hablado antes que él. «Que un club tenga que pensar cómo afrontar esa situación me parece responsable y completamente normal».

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Los dirigentes del Bayern de Múnich parecen albergar serias dudas de que Musiala pueda recuperar su antiguo nivel de rendimiento debido a su historial de lesiones y a su disfunción neurológica, que provoca breves crisis de ausencia temporales, aunque tratables . «Lo que sabemos, lamentablemente, hace pensar que será difícil que vuelva al nivel que tantas veces ha mostrado aquí, en este estadio», explicó Rummenigge.

Por eso, según Rummenigge, hay que «hablar con el jugador, con la familia y, sobre todo, también con la agencia, porque entonces esas cantidades, con el debido respeto, ya no son asumibles». También le preguntaron por una posible venta de Musiala. «No me imagino que Jamal quiera dejar el club ni que ningún otro club lo compre en estas circunstancias», respondió Rummenigge. «Hemos tratado el asunto con mucha sensibilidad con el jugador y todos queremos que vuelva en plena forma. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre? Entonces también tendremos que pensar en las finanzas».

Getty Images

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Dietmar Hamann no cree que el Bayern vaya a vender a Jamal Musiala

Hamann mostró cierta comprensión hacia la postura de los dirigentes del Bayern. Musiala percibe «un salario elevado, una venta está descartada por el momento, como él (Karl-Heinz Rummenigge, nota de la redacción) también dice; su valor de mercado se acercará ahora mismo a cero debido a los problemas de salud y al salario que cobra».

Con la renovación de su contrato en febrero de 2025, que lo convirtió en uno de los jugadores mejor pagados del Bayern, Musiala también asumió cierta responsabilidad con el club. «Cuando firmas un contrato, y él es uno de los que más cobra en el Bayern, tienes una responsabilidad con el club. Si entonces tienes una enfermedad o problemas de salud, también es tu deber informar a la otra parte», afirmó Hamann.

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Ahora ambas partes deben hablar y procurar «encontrar una solución sobre cómo afrontar el asunto. Creo que el Bayern está algo decepcionado porque la otra parte todavía no lo ha hecho. De ahí todas las declaraciones que están llegando ahora desde el Bayern».

Hamann añadió que incluso le da un poco de pena Musiala. «Ante todo, es trágico para el chico». Sin embargo, señaló: «El Bayern tiene mejores contactos que nadie en lo que respecta a médicos y atención; en eso no hay nadie mejor que el Bayern. Por eso no entiendo que no se haya optado por decir de forma proactiva: busquemos juntos una solución».

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Musiala, cuyo contrato con el club de la Säbener Straße se extiende hasta finales de junio de 2030, reapareció ante el Colonia tras varias semanas de baja por lesión. Después, el entrenador Vincent Kompany y el director deportivo Max Eberl defendieron públicamente al jugador de 23 años y le mostraron su apoyo .