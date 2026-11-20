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Alvaro Arbeloa ha asegurado que Calvin Bassey no podrá marcharse del Fulham este invierno. El entrenador calificó al defensa nigeriano como «uno de los mejores del mundo».

Varios medios británicos relacionaron esta semana a Bassey con un posible traspaso al Manchester United.

En ese contexto, el viernes por la tarde preguntaron al entrenador del Fulham por el interés en su jugador. Arbeloa solo tuvo palabras de elogio para el defensa zurdo.

«Desde mis primeros días aquí, ya vi lo bueno que es. Creo que es uno de los mejores centrales del mundo, así que es lógico que haya tantos clubes que quieran ficharlo».

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«No me preocupa, porque creo que Calvin también está muy contento aquí. Yo también estoy muy contento con él», concluyó el exentrenador del Real Madrid.

Bassey jugó en el Ajax en la temporada 2022/23. El club de Ámsterdam lo fichó del Rangers FC por 23 millones de euros, pero no logró impresionar. Un año después se marchó al Fulham por 22 millones de euros.

En el Fulham, el nigeriano de raíces italianas siempre tiene asegurada la titularidad. Su contrato en Craven Cottage se extiende hasta mediados de 2027, aunque el club tiene una opción para prorrogarlo un año más.

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Según Transfermarkt, Bassey todavía vale 28 millones de euros. No se sabe cuánto dinero está dispuesto a pagar el Manchester United en invierno.

El Fulham ocupa actualmente el decimoquinto puesto de la Premier League. El club ha sumado dos puntos más que el Manchester United, que es decimoctavo.