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Jochen Tittmar
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«Cree que puede hacer lo que quiere»: a Kylian Mbappé le amenaza un conflicto con José Mourinho en el Real Madrid

Primera División
Real Madrid
K. Mbappe
J. Mourinho

¿Se está gestando el próximo conflicto en el Real Madrid? Un vídeo en Instagram muestra a Kylian Mbappé en bicicleta, apenas unos días después de que el entrenador José Mourinho se pronunciara con claridad precisamente sobre una actividad así.

Hace apenas diez días, el portugués lanzó en el pódcast "Bet It Drives" una clara advertencia sobre las cuestionables actividades de ocio de sus jugadores. Mourinho dejó claro: "Por desgracia, un futbolista no puede montar en bicicleta. Aunque lo haga a espaldas del club. Su contrato me da igual, yo me fijo en lo en serio que se toma el jugador su trabajo. Si te caes, puedes perderte tres partidos o, peor aún, romperte una pierna. O quizá solo tengas una contusión, pero esa contusión te impide estar en plena forma".

Que precisamente la superestrella francesa ignorara este llamamiento con el vídeo que publicó el domingo por la tarde añade morbo al asunto. Mourinho está considerado, al fin y al cabo, un defensor de la disciplina estricta y nunca ha rehuido en su carrera enfrentarse a grandes nombres. Ya durante su primera etapa en el Bernabéu chocó con personalidades consagradas y, entre otros, degradó al icono del club Iker Casillas.

¿Cuántos goles ha marcado hasta ahora Kylian Mbappe con el Real Madrid en la temporada 2026/27?

También el panorama mediático español ha reaccionado con incomprensión ante el movimiento del delantero. El periodista Antonio Romero valoró el caso en Cadena SER de forma bastante crítica: "Mbappe disfruta siendo el delantero estrella del Real Madrid, pero también cree que puede hacer lo que quiera. Alguien debería decirle: este no es el Mbappe FC, es el Real Madrid".

Mientras tanto, no está claro cómo seguirá deportivamente la situación de Mbappe. El delantero, que ha arrancado con fuerza la nueva temporada 2026/27 con ocho goles en los primeros ocho partidos oficiales, sufrió "solo" una distensión de la cápsula posterior de la articulación de la rodilla izquierda en la victoria por 1-0 de Francia en el partido de la Nations League en Turquía y debería evitar una baja demasiado prolongada. Sin embargo, el Real no comunicó cuánto tiempo estará de baja.

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