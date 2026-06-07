Crecen las preocupaciones por las lesiones en la selección de Marruecos tras el empate contra Noruega: incertidumbre sobre Mazraoui, Salah-Eddine y otros tres jugadores

Marruecos y Noruega empataron 1-1 el domingo en Harrison, Nueva Jersey. Los marroquíes preocupan por el estado físico de Noussair Mazraoui y Abde Ezzalzouli, que se retiraron antes del descanso a una semana del debut mundialista.

Chemsdine Talbi y Nayef Aguerd, quien jugó su último partido en marzo, ya estaban descartados; ambos aspiran a estar listos para el debut mundialista contra Brasil el 14 de junio (00:00).

Anass Salah-Eddine, del PSV, jugó 65 minutos el martes ante Madagascar, pero no estuvo en la convocatoria del domingo.

En la primera parte cayeron lesionado el exjugador del Ajax Mazraoui y, justo antes del descanso, Ezzalzouli, por lo que su presencia en el Mundial aún no está garantizada.

Con la estrella del PSV Ismael Saibari en la delantera, Marruecos se adelantó ya en el minuto ocho. Abde centró desde la izquierda hacia Brahim Díaz, cuyo disparo resultó imparable para el portero Ørjan Nyland: 1-0.

A los 30 minutos se retiró Mazraoui con molestias en el brazo tras un choque, y fue reemplazado por Youssef Belammari.

Antes del descanso, Abde y Achraf Hakimi tuvieron ocasiones para ampliar la ventaja, pero el primero se retiró lesionado. En la segunda parte Marruecos siguió dominando, aunque le faltó puntería, sobre todo a Neil El Aynaoui.

Los noruegos, lejos de su mejor nivel, empataron a un cuarto de hora del final: Oscar Bobb recorrió la derecha y asistió a Martin Ødegaard, que batió al primer palo: 1-1.

Noruega, de regreso al Mundial tras 28 años, debutará el 17 de junio ante Irak, luego enfrentará a Senegal (23 de junio) y a Francia (26 de junio).

Marruecos, por su parte, debutará ante Brasil el 20 de junio y luego se medirá a Escocia y Haití. Los Leones del Atlas hicieron historia hace cuatro años al convertirse en el primer país africano en alcanzar las semifinales del Mundial.