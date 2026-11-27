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España ha entrado en el último día de campaña electoral antes de la votación prevista para el próximo domingo, mientras el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, trata de dar la vuelta a unas encuestas que favorecen al Partido Popular, de derechas.

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Y su resultado no tendrá solo repercusión política, sino que sus consecuencias podrían extenderse al mundo del fútbol, concretamente a la organización del Mundial 2030.

Desde hace varias semanas, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, insiste en que España, que organiza el próximo Mundial junto a Portugal y Marruecos, no tendrá más opción que retirarse de la candidatura si no obtiene el derecho a albergar la final.

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El líder del Partido Popular afirmó en el programa de televisión «El Chiringuito», a principios de este mes de noviembre, que la final debe disputarse «donde sea justo, donde sea conveniente y donde no admita discusión: en España».

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Cuando se le preguntó si, en caso de llegar a la presidencia del Gobierno, defendería la retirada de España de la organización del torneo si Marruecos obtuviera la final, Feijóo fue tajante en su respuesta: «Sí. La respuesta es sí».

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Feijóo añadió en su cuenta de la red social X: «Recuperar el orgullo de nuestro país pasa también por no permitir que nadie nos pisotee... A la primera potencia internacional del fútbol no se la humilla».

La misma postura se repite en las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que dijo recientemente al diario «Sport»: «La final tiene que jugarse aquí. Después de todo lo que ha logrado el fútbol español, ¿de verdad nos van a quitar la final?».

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Y continuó: «Campeones del mundo en categoría masculina y femenina, y en categorías inferiores, campeones olímpicos... Tenemos los mejores estadios. Sería una humillación que la final se jugara en Marruecos. Por supuesto, tendríamos que replantearnos nuestra participación».

Por el momento, la pugna entre España y Marruecos por albergar la final sigue abierta.

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Madrid confía principalmente en el Santiago Bernabéu del Real Madrid o en el Camp Nou del Barcelona, mientras que Marruecos plantea el proyecto de construir un moderno estadio en Benslimane, cerca de Casablanca, con capacidad para unos 115.000 espectadores.

Por parte de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, la decisión aún no está tomada, en un momento en que las miradas se dirigen también a las elecciones a la presidencia del organismo, previstas para el próximo 18 de marzo en Marruecos, en las que compiten el actual presidente, Gianni Infantino, el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, y el expresidente de la Federación Japonesa, Kozo Tashima.

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Fuentes cercanas al expediente ya habían señalado el pasado septiembre, en declaraciones a la cadena francesa «RMC Sport», que Infantino mantiene una estrecha relación con la Federación Marroquí.

Algunos observadores creen que el presidente de la FIFA podría aprovechar su reelección para anunciar la celebración de una segunda final de un Mundial en suelo africano, después de la edición de 2010 en Sudáfrica.

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Sin embargo, el asunto sigue sin resolverse, y la FIFA se apresuró en septiembre a rebajar el tono de las declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, después de que asegurara que la final del Mundial 2030 se disputará en su país «les guste a algunos o no».