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Todas las miradas en el Al Ahly apuntan al esperado duelo ante el Pyramids, una prueba de enorme importancia para las aspiraciones del conjunto rojo de recuperar el liderato de la Premier League egipcia. Sin embargo, antes de la cita, el cuerpo técnico encabezado por Hussein Ammouta ha recibido un importante impulso relacionado con la situación de una de sus principales armas ofensivas, Emam Ashour, que está cerca de volver a entrar en los planes del equipo tras un periodo de ausencia.

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El Al Ahly se prepara para enfrentarse al Pyramids el próximo 23 de noviembre, en partido correspondiente a la novena jornada de la Premier League egipcia, un encuentro de importancia excepcional para ambos equipos por la pugna directa que mantienen en lo más alto de la clasificación: el Pyramids lidera la competición con 24 puntos, mientras que el Al Ahly es segundo con 20.

El periodista Ahmed Shobeir desveló novedades sobre la situación de Emam Ashour de cara al esperado duelo, y aseguró que el jugador sigue entrenándose bien y está haciendo un gran esfuerzo para recuperar su sitio en el once titular del Al Ahly.

«Emam Ashour se está entrenando bien y está haciendo un gran esfuerzo en las sesiones. Quiere jugar, después de considerar que pagó el precio de la desidia con su ausencia en los dos partidos ante Malaui con la selección», afirmó Shobeir en declaraciones radiofónicas.

Añadió que Hussein Ammouta valora mucho las cualidades de Emam Ashour y lo considera una pieza imprescindible en el equipo, aunque esperaba que recuperara su nivel habitual, sobre todo después de que el jugador atravesara un periodo complicado por una lesión, al que siguieron otros problemas de salud.

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Shobeir explicó que el centrocampista del Al Ahly ya está preparado tanto física como técnicamente y aseguró que se encuentra recuperado al 100 %, lo que refuerza sus opciones de volver a la convocatoria para el choque ante el Pyramids.

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El periodista egipcio insistió en que Emam Ashour estará en la convocatoria del Al Ahly para el partido, ya sea como titular o desde el banquillo, aunque señaló que sus opciones de jugar de inicio parecen escasas por ahora, dado el gran nivel que está mostrando Omar El Saey.

La preocupación del Al Ahly ante el Pyramids

En la misma línea, Shobeir habló sobre el ambiente en el Al Ahly antes del esperado duelo, y apuntó que existe inquietud por la fortaleza que viene mostrando el Pyramids en los últimos tiempos y por su capacidad para ganar incluso en los partidos en los que no ofrece su mejor versión.

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«La afición del Al Ahly tiene mucho miedo al partido, y con toda la razón, porque el Pyramids está ofreciendo un nivel más que magnífico, e incluso los partidos en los que no está a su nivel sabe cómo ganarlos», declaró el exportero del Al Ahly.

Añadió que el Pyramids vive un momento excepcional, tras sumar victorias en todas las competiciones, ya sea la liga egipcia, la Copa de Egipto o la Copa de la Liga, además de la Liga de Campeones de la CAF, lo que refleja la estabilidad y la confianza que atraviesa el equipo.

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Shobeir indicó que el Pyramids llega al duelo con mucha confianza, pero que al mismo tiempo es consciente de la entidad de su rival y respeta al Al Ahly como uno de los equipos más fuertes del fútbol egipcio, y subrayó que el partido no será fácil para ninguno de los dos.

«El Pyramids ha tenido ventaja sobre el Al Ahly en los últimos tiempos, pero el Al Ahly tiene muchísimas armas que puede utilizar para ganar», prosiguió.

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Un árbitro salvadoreño dirigirá el gran duelo

Por otro lado, el Comité Arbitral de la Federación Egipcia de Fútbol, presidido por Essam Abdel Fattah, anunció la designación del árbitro internacional salvadoreño Iván Barton para dirigir el Al Ahly-Pyramids.

Barton cuenta con una amplia experiencia internacional, ya que obtuvo la escarapela internacional de la FIFA en 2018 y ha dirigido numerosos partidos de primer nivel, entre los que destacan los del Mundial de Catar 2022, donde pitó el Japón-Alemania, el Brasil-Suiza y el Inglaterra-Senegal de octavos de final.

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El duelo cobra una importancia doble, ya que una victoria del Al Ahly permitiría al conjunto rojo reducir a un solo punto la distancia con el Pyramids, mientras que el líder buscará ampliar su ventaja y escaparse en cabeza, en un partido cuyo resultado podría marcar el rumbo de la competición en las próximas jornadas.