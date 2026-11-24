Compartir Sigue a GOAL en Google

Bruno Guimaraes reveló que, nada más llegar al Arsenal procedente del Newcastle United este verano, Mikel Arteta le pidió que ayudara a crear una dinastía. Antes del duelo de Champions League del martes contra el Borussia Dortmund, el centrocampista brasileño aseguró que aún puede alcanzar otro nivel junto a Declan Rice y Martin Odegaard.

Anuncios

Guimaraes revela el mensaje de Arteta sobre crear una dinastía

Bruno Guimaraes ha contribuido a llevar al Arsenal a lo más alto de la Premier League y a mantenerlo invicto en la fase de liga de la Champions League desde que llegó procedente del Newcastle United este verano, pero insiste en que lo mejor está por llegar. Ante los medios este lunes, antes del encuentro del martes por la noche contra el Borussia Dortmund en el Emirates Stadium, el brasileño compartió el ambicioso objetivo que Mikel Arteta le planteó al fichar.

«Queremos crear una dinastía aquí; queremos ganar todo lo posible», dijo Guimaraes. «Creo que, cuando llegué al club, lo primero que Mikel me dijo fue que creara una dinastía para el club, así que queremos ganar todo lo que sea posible».

La adaptación a un papel con más libertad en el centro del campo

Pese a marcar dos goles al comienzo de su etapa en el Arsenal y ganarse enseguida el cariño de la afición, Guimaraes explicó que adaptarse a lo que Arteta le exige en un centro del campo de gran movilidad le ha obligado a esforzarse más que nunca. Ocupar espacios propios del 6, del 8 y del 9 requiere moverse constantemente, y se apoya mucho en Declan Rice y Martin Odegaard para mejorar su colocación.

«Es muy diferente, aquí hay un poco más de libertad. A veces juegas de 6, de 8 y de 9, así que tenemos que movernos mucho y, por supuesto, no estaba acostumbrado», dijo Guimaraes. Sobre sus compañeros del centro del campo, añadió: «Los dos son jugadores increíbles. Creo que Declan es una bestia, puede correr 15 kilómetros en un partido, y Martin Odegaard siempre es capaz de encontrar espacios para penetrar en el campo rival».

Anuncios Anuncios

Competencia en la plantilla y cifras destacadas en Europa

Con Martin Zubimendi y Bukayo Saka descartados para las próximas semanas por lesiones musculares y David Raya de baja por un problema en el hombro, Guimaraes recalcó que la competencia interna mantiene alto el nivel de exigencia en el vestuario. Odegaard lidera la Champions League esta temporada con 17 pases que rompen líneas defensivas, mientras que al Arsenal le falta un gol para alcanzar los 400 en la competición, incluidas las rondas de clasificación.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

El Arsenal lleva más de dos años sin perder en la fase de liga de la Champions League, con 16 partidos invicto, y acumula 19 encuentros europeos sin derrotas si se excluyen las tandas de penaltis. Si evita la derrota ante el Dortmund, se convertirá en el tercer equipo inglés que encadena 20 o más partidos sin perder en la Copa de Europa o la Champions League, después del Manchester United (25) y el Manchester City (26).

El líder de la Bundesliga pone a prueba la fortaleza del Arsenal en casa

El Borussia Dortmund de Niko Kovac llega al norte de Londres invicto y líder de la Bundesliga tras 10 partidos. Ocupa el 12.º puesto en la tabla de la Champions League, con tres victorias en cuatro encuentros, aunque ha perdido ocho de sus últimas nueve visitas a Inglaterra en competiciones europeas.

Anuncios

«Mañana tenemos una gran prueba ante un equipo de primer nivel. Ha estado increíble esta temporada, así que mañana tenemos que hacer un muy buen partido porque nos enfrentamos a un gran rival», dijo Guimaraes. Una victoria en el Emirates Stadium llevaría al Arsenal a los 13 puntos en cinco partidos y prolongaría su racha de cuatro encuentros europeos consecutivos en casa sin encajar goles.