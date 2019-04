Coutinho ya tiene precio para salir del Barcelona: 120 millones

No es una situación sencilla. Philippe Coutinho, que llegó al siendo el fichaje más caro de la historia del club, necesita jugar más minutos y sentirse importante. Cuenta con el respaldo de Ernesto Valverdey con el afecto del vestuario azulgrana, pero no acaba de tener el protagonismo que el brasileño reclama y a cada partido que pasa, su situación se enquista más. El futbolista ya no puede ocultar que lo está pasando mal porque no termina de ser titular indiscutible y se plantea ya un posible cambio de aires para poder encontrar un nuevo club que le permita desarrollar su fútbol. En Barcelona siente que Dembélé le ha desplazado de la titularidad, que también le ha superado Arturo Vidal, que no acaba de adaptarse a su puesto de interior como reeemplazo de Iniesta y considera que, a pesar del apoyo de Valverde, no ha tenido todas las oportunidades que él cree merecer.

El club también es consciente de que la situación no es agradable para el jugador. Entiende que tanto él cmoo sus agentes se están planteando su futuro y precisamente por eso, también está dispuesto a escuchar todas las ofertas de tres dígitos que lleguen por el brasileño. Es un secreto a voces que, con el fichaje de Frenkie De Jong, Coutinho lo tendrá aún más complicado para poder jugar como centrocampista. A eso hay que añadir que el club catalán necesitará inyectar dinero en sus arcas después del esfuerzo por el holandés, al que podrían acompañar en las próximas semanas el fichaje de otro neerlandés, De Ligt.

Desde el Barcelona entienden el malestar de Coutinho, comprenden que la situación no es la más idónea y tienen claro que van a buscar lo mejor para el jugador y por supuesto, para la economía del club. De ahí que, si el futbolista plantea irse, el Barça esté dispuesto a escuchar ofertas por él. Eso sí, el club hizo un desembolso brutal por Coutinho y si el brasileño quiere salir, valorarán su marcha siempre y cuando el club comrpador que aparezca esté dispuesto a pagar una suma en torno a los 100-120 millones de euros. Fuentes cercanas al club consideran que esa sería la cifra a partir de la cual el Barcelona podría plantearse una operación que, por ese dinero, no gravaría su economía después de haber pagado un suculento traspaso.

Coutinho aún conserva un buen mercado en la Premier League y por otro lado, también cuenta con un gran cartel en , ya que el siempre ha sido uno de los clubes que más han seguido sus evoluciones. Sea como fuere, lo que parece claro es que los días de Coutinho en Barcelona podrían estar llegando a su fin. Si el brasileño no juega más y mejor, el club estudiará ofertas por él. Está cada vez más fuera que dentro.