La tarde perfecta de Coutinho: Hat-trick y dos asistencias

3 goles y dos asistencias hizo el brasileño para el Bayern, que tuvo que remontar el gol inicial de Rashica

Philippe Coutinho sigue dando motivos al Bayern Munich para quedarse en el conjunto bávaro. Ante el , el brasileño cedido por el FC fue el líder del equipo, con 3 goles y 2 asistencias.

A pesar de que en la primera parte, el extremo no tuvo su mejor día, un pase de Gnabry tras una asistencia al espacio de Kimmich dio la oportunidad al ex del de redimirse y marcar el gol del empate, el primero de su cuenta particular.

Ya en la segunda parte, llegó la exhibición. El tercer tanto muniqués, fue de Coutinho de nuevo. Después de un gran pase de Alaba, controló y bombeó la pelota de forma imparable para el guardameta visitante, confirmando el hundimiento del Werder Bremen.

El último gol de los bávaros también fue obra del ex del Barça. A poco más de diez minutos para el final, Coutinho, regateando y de rosca, cerró el marcador para los suyos. No solo marcó, sino que también asistió.

En el 2-1, el crack asistió a Lewandoski que no tuvo problemas para anotar. Además, en el quinto, Coutinho fue el encargado de asistir a Muller, que también marcó, cerrando así una tarde perfecta para Coutinho, que se tiene que ganar el quedarse en Munich.